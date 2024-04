Bourses d'excellence de l'AJIQ - Trois nouveaux appels pour 2024!

MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - L'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) est heureuse d'annoncer que son programme de bourses d'excellence sera de nouveau en fonction pour l'année 2024. Trois appels seront lancés au cours de l'année : en avril, fin août, et début novembre. Plus de 160 000$ seront donc offerts en bourses pour les journalistes indépendants membres qui pourront proposer des reportages d'envergure et d'enquête au jury.

Le premier appel de l'année en cours sera lancé le 12 avril prochain. Inutile d'envoyer des dossiers avant. Les candidats auront jusqu'au 3 mai, 23h59, pour remettre leur dossier. À noter que les dossiers incomplets ne seront pas considérés.

La mise en œuvre de ce programme a été possible grâce à l'octroi d'une deuxième année d'aide financière par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui souhaite ainsi soutenir les journalistes indépendants tout en favorisant la diversification et la qualité de l'offre d'information locale et régionale au Québec.

Fondée à Montréal en 1988, l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) défend l'indépendance des journalistes face aux pressions économiques et politiques qui s'exercent sur le métier et elle participe, par ses actions et son discours public, au renouvellement des perspectives sur le journalisme indépendant et à l'évolution des pratiques journalistiques contemporaines.

SOURCE Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Renseignements: Source et renseignements : Christiane Dupont, coordonnatrice, Bourses d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ), [email protected], cell. : 514 385-4867 // 418 857-2908