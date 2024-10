Bourses d'excellence de l'AJIQ - Lancement du troisième et dernier appel de 2024

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Toujours dans le but de soutenir le journalisme indépendant, l'Association des Journalistes indépendants du Québec (AJIQ) lance le troisième appel de son programme de Bourses d'excellence pour l'année 2024. À compter du 1er novembre, les candidats peuvent faire parvenir leur dossier au Secrétariat des bourses d'excellence, jusqu'au 15 novembre prochain inclusivement après avoir bien lu et compris les conditions énumérées ici. Sont admissibles les journalistes indépendant.es membres de l'AJIQ ou qui le deviendront avant le dépôt de leur projet.

Les dossiers incomplets ne seront pas considérés.

Pour cet appel, un montant de 70 000 $ sera à partager, selon des critères précis, parmi les projets de reportage qui seront retenus par le jury. À noter que le maximum qui peut être demandé par un candidat ou un tandem pour la réalisation d'un reportage est de 10 000$.

Ces Bourses d'excellence visent à favoriser les travailleurs autonomes par la production de reportages portant sur des thèmes d'intérêt général concernant le Québec et/ou le Canada tout en leur permettant d'obtenir des frais de recherche pour la durée de la réalisation de leur projet. Les reportages produits par les boursiers sont destinés à être publiés ou diffusés dans les médias québécois connus et existants ( excluant les boîtes de production et les plateformes de diffusion de contenu culturel, de divertissement, ou publicitaire en ligne ).

Les projets de reportage soumis peuvent être réalisés individuellement ou en équipe. Les formats acceptés incluent la presse écrite, Web, multimédia, radio, balado, télé, et bédé. Les projets de reportage de nature historique seront également analysés par le jury, pourvu qu'ils témoignent d'une démarche journalistique (entrevues, destinés au grand public). Les projets de livre ne sont pas admissibles.

Les candidats doivent inclure dans leur dossier une lettre du média incluant une promesse de publication/diffusion et l'assurance que le journaliste indépendant sera rémunéré pour son travail. Ces reportages doivent être publiés au plus tard 10 mois après leur réalisation. Également, les boursiers doivent entreprendre leur reportage dans les six mois de la réception de leur bourse, au plus tard. Deux tiers du montant total des bourses sont remis aux gagnants à l'annonce des résultats, et le dernier tiers sur remise du reportage au média concerné. Un lien de publication faisant foi du reportage publié ou diffusé doit parvenir au Secrétariat des bourses d'excellence sur publication ou diffusion. Finalement, le reportage doit contenir une mention expliquant que le reportage en question a bénéficié du soutien du programme de Bourses d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ).

Pour participer, les candidat.es doivent faire parvenir au Secrétariat des Bourses d'excellence de l'AJIQ un dossier de candidature au plus tard le 15 novembre inclusivement. Les demandes de renseignements doivent également être acheminées à la même adresse, soit : [email protected]

Différents critères retiendront l'attention du jury dont l'expérience du (des) candidat-e-s, sa motivation, la clarté de la description et de l'angle du reportage, la qualité de la pré-recherche, la pertinence et l'originalité du sujet, l'intérêt public du sujet et la pertinence des intervenants à rencontrer.

Le jury est composé de madame Carole Beaulieu, journaliste de longue date, ex-rédactrice en chef et éditrice du magazine L'actualité; madame Diana Gonzalez, journaliste-reporter à Radio-Canada; monsieur Pierre Sormany, également journaliste de longue date, ex-directeur des enquêtes à Radio-Canada; et monsieur Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse.

La mise en œuvre de la deuxième année de ce programme est rendue possible grâce à l'octroi renouvelé d'une aide financière par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui souhaite ainsi soutenir les journalistes indépendant.es, tout en favorisant la diversification et la qualité de l'offre d'information locale et régionale au Québec.

Fondée à Montréal en 1988, l'Association des Journalistes indépendants du Québec (AJIQ) défend l'indépendance des journalistes face aux pressions économiques et politiques qui s'exercent sur le métier et elle participe, par ses actions et son discours public, au renouvellement des perspectives sur le journalisme indépendant et à l'évolution des pratiques journalistiques contemporaines.

Les noms des boursiers de ce troisième appel seront connus le 12 décembre prochain par voie de communiqué et sur les réseaux sociaux.

SOURCE Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Source et renseignements : Christiane Dupont, coordonnatrice, Bourses d'excellence de l'Association des Journalistes indépendants du Québec (AJIQ) - [email protected] - 514 385-4867 // 418 857-2908