À sa quatrième année dans la RCN, Bourrer la voiture de police est un effort collectif pour apporter des jouets aux enfants du CHEO qui ne peuvent pas être à la maison pour Noël. La police montée recueillera des jouets neufs et non emballés pour Toy Mountain.

Cette année encore, il y aura de nombreuses attractions intéressantes pour les participants, notamment :

le Groupe tactique d'intervention avec son véhicule tactique blindé

des véhicules de police

des policiers de la GRC et du Service de police d' Ottawa

un robot démineur

les policiers de la GRC distribueront également des sacs cadeaux aux enfants



Tout en apportant des sourires aux enfants qui y participent, cet événement communautaire de la période des Fêtes contribue également au bien-être de nombreux autres enfants.

« Il s'agit d'un grand événement communautaire auquel la GRC est fière de participer et nous apprécions tout le soutien que nous recevons de nos commanditaires pour faire de cet événement un succès. Il s'agit de redonner et de faire une différence dans la vie d'un enfant », déclare le surintendant principal intérimaire Mitch Monette, des Opérations de protection de la Division nationale de la GRC. « Bourrer la voiture de police est un exemple de la manière dont nous prenons à cœur le bien-être de nos communautés. C'est un moment de l'année où nous devons faire notre part pour contribuer à rendre la période des Fêtes plus joyeuse pour les enfants de notre communauté qui ont le plus besoin de notre soutien et de notre compassion. »

Les médias sont les bienvenus à cet événement pour une séance de photos, et un porte-parole de la GRC sera sur place. La GRC livrera les jouets à Toy Mountain, au centre commercial Place d'Orléans, vers 15 h 45 ce jour-là.

SOURCE Royal Canadian Mounted Police National Division

Renseignements: Division nationale de la GRC : Relations avec les médias, 613-993-1248, [email protected], Twitter: @Div_nat_GRC