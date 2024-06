Boulevard Taschereau à Longueuil : début de travaux d'asphaltage le 14 juin dans le secteur du pont Jacques-Cartier

LONGUEUIL, QC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le chantier d'asphaltage prévu sur le boulevard Taschereau, entre l'autoroute 20 (route 132) et le pont Jacques-Cartier à Longueuil, commencera le 14 juin prochain. Le projet, qui comprend l'asphaltage de nombreuses bretelles notamment dans l'échangeur avec l'autoroute 20 (route 132), se poursuivra jusqu'à l'automne et permettra de redonner un confort de roulement aux usagers de la route.

Étant donné l'achalandage dans le secteur, les travaux se feront essentiellement la nuit afin de limiter les répercussions des entraves sur la circulation.

Gestion de la circulation à compter du 14 juin, jusqu'à l'automne

Des fermetures complètes du boulevard Taschereau, dans l'une ou l'autre des directions, seront requises entre l'autoroute 20 (route 132) et le pont Jacques-Cartier en fonction de l'avancement des travaux, selon l'horaire suivant : Les nuits du lundi au jeudi, entre 22 h et 5 h le lendemain Les nuits du vendredi et du samedi, entre 22 h et 8 h Les nuits du dimanche, entre 21 h 30 et 5 h

Sur le réseau routier supérieur, des fermetures de bretelles d'accès et de sortie ainsi que des fermetures partielles de voies pourraient commencer dès 21 h, peu importe la nuit.

Sur le réseau routier municipal, des fermetures de bretelles pourraient commencer dès 20 h 30, peu importe la nuit. La bretelle d'accès menant de la rue Saint-Charles Ouest, en direction ouest, au boulevard Taschereau , en direction est (vers l'autoroute 20/route 132), sera fermée durant la fin de semaine du 14 au 17 juin, pour le remplacement de deux ponceaux.



Lors des fermetures complètes, des chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Il est recommandé de consulter Québec 511 , un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements et rester au fait des fermetures requises tout au long de ce chantier.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

