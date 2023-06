Boucherville poursuit ses efforts en matière de sécurité nautique

BOUCHERVILLE, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - À l'approche de la Semaine québécoise de la sécurité nautique, la Ville de Boucherville, en collaboration avec ses partenaires, annonce qu'elle poursuit ses efforts pour favoriser la sécurité et la cohabitation harmonieuse entre les différents usagers du fleuve Saint-Laurent. Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée au Club nautique de Mézy, le maire de Boucherville, M. Jean Martel, accompagné des collaborateurs en matière de sécurité nautique, a fait le bilan des différentes actions mises en place l'an dernier et a annoncé les nouvelles mesures prévues pour l'été 2023.

Des membres du conseil municipal de Boucherville accompagnés des collaborateurs sur le dossier de la sécurité nautique ainsi que des membres du comité de participation citoyenne du Vieux-Boucherville et ses abords. (Groupe CNW/Ville de Boucherville)

Après s'être alliée à de nombreux partenaires au début de l'été 2022, la Ville de Boucherville a rapidement mis en place des actions pour augmenter la sécurité sur le fleuve, soit en installant quatre bouées radeaux indiquant les limites de vitesse à respecter, en maintenant en place des affiches invitant au partage du fleuve, en ajoutant 24 bouées de limitation de vitesse et en s'associant avec la patrouille nautique de la Garde côtière auxiliaire canadienne qui assure une présence durant les fins de semaine et les périodes de vacances, ainsi qu'avec les patrouilles nautiques du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) et du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil.

La Ville s'est également associée à la campagne Suivez la vague de Nautisme Québec. Quatorze panneaux de sensibilisation ont été installés sur le territoire pour expliquer les bons comportements à adopter sur une embarcation motorisée ou non motorisée. L'Escadrille des écluses et Nautisme Québec ont également tenu des kiosques d'information à divers moments au cours de l'été.

Interventions pour l'été 2023

La Ville de Boucherville a confié un mandat à la Société de sauvetage du Québec pour l'élaboration d'un plan d'action en sécurité nautique. Développé en concertation avec les collaborateurs du projet et à partir d'une vaste consultation publique menée auprès des utilisateurs du fleuve en 2021, celui-ci permettra à l'ensemble des acteurs impliqués d'avoir une vision partagée des actions à poser et d'établir des messages communs en termes de sensibilisation et de prévention.

La Ville s'est aussi engagée à mettre de l'avant les premières recommandations de la Société de sauvetage du Québec, lesquelles consistent entre autres à observer la situation et à compiler diverses statistiques de fréquentation du fleuve. À cet effet, la Ville, en collaboration avec la SÉPAQ, procédera tout au long de la saison à des lectures visuelles et des prises sonores, afin de documenter l'achalandage et mesurer le niveau de bruit ambiant en certains lieux et moments précis.

Ensuite, afin de réduire les risques liés à la sécurité ainsi que les impacts sur la faune et la flore, trois accès au fleuve pour les embarcations non motorisées seront identifiés à l'aide d'enseignes. Les informations sur ces accès seront diffusées sur le site Web de la Ville au cours de l'été.

Enfin, la Ville de Boucherville participera encore cette année à la Semaine québécoise de la sécurité nautique et la Semaine québécoise de la prévention de la noyade. Plusieurs tactiques de communications seront déployées afin d'informer les plaisanciers des règles de base de la sécurité nautique, autant pour les embarcations motorisées que non motorisées.

Une route bleue à Boucherville

La Ville a également participé à une étude de préfaisabilité afin de mettre en place un parcours nautique sécuritaire, accessible et éducatif pour tous entre le parc de la Saulaie et le Club d'aviron. L'objectif de ce parcours serait de sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques à adopter lorsqu'ils se trouvent sur un plan d'eau, mais aussi de les conscientiser par rapport au milieu, à la faune et la flore, ainsi qu'à l'histoire du patrimoine.

La mention réalisable a été obtenue auprès de l'organisme Canot Kayak Québec, qui a pour mission de faciliter et de promouvoir la pratique autonome et récréative des activités de pagaie, dans un cadre sécuritaire et respectueux de l'environnement. Ce projet pourrait donc voir le jour au cours des prochaines années.

Liste complète des collaborateurs

La Ville de Boucherville remercie l'ensemble de ses collaborateurs :

Club nautique de Mézy

Club d'aviron de Boucherville

Comité de participation citoyenne du Vieux-Boucherville et de ses abords

Député fédéral Xavier Barsalou Duval

Escadrille nautique des écluses (section des Escadrilles canadiennes de plaisance)

Garde côtière auxiliaire canadienne

Gouvernement du Canada | Transport Canada

| Transport Canada Loisir et sport Montérégie

MADD Canada

Nautisme Québec

Navark

Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL)

(SPAL) Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SSIAL)

(SSIAL) Société de sauvetage du Québec

Parc national des Îles-de-Boucherville | Sépaq

Financement de Transports Canada

Rappelons que la Ville de Boucherville a reçu, en 2021, une contribution de Transports Canada pour la somme de 394 505 $ afin de bonifier les actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité nautique à Boucherville sur une période de trois ans. Cette contribution a été obtenue dans le cadre de la participation de la Ville au Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada.

Pour plus d'information sur le projet : boucherville.ca/securitenautique .

