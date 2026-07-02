Boucher Lortie accueille un groupe d'investisseurs comme partenaire stratégique pour poursuivre sa croissance et saisir les opportunités de consolidation

QUÉBEC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Boucher Lortie franchit une étape importante de son développement en accueillant un groupe d'investisseurs dirigé par la Corporation Financière Champlain, et incluant Desjardins Capital et Fondaction, comme partenaire stratégique afin d'appuyer la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

Boucher Lortie & Corporation Financière Champlain (Groupe CNW/Boucher Lortie)

Cette alliance vise à soutenir Boucher Lortie dans la poursuite de son développement, à renforcer ses capacités opérationnelles et à saisir les opportunités de consolidation dans un marché en évolution, notamment dans la grande région de Québec, ailleurs au Québec et, éventuellement, dans le reste du Canada. Elle permettra également à l'entreprise de continuer d'investir dans ses équipes, ses systèmes, ses processus et son offre de services, tout en demeurant fidèle aux valeurs qui ont bâti sa réputation depuis plus de 40 ans.

Fondée en 1982 et basée à Québec, Boucher Lortie est une entreprise reconnue pour son expertise multidisciplinaire dans les domaines de la plomberie, de l'électricité, du chauffage, du gaz naturel, de la climatisation et de la réfrigération. L'entreprise dessert principalement une clientèle résidentielle, commerciale et industrielle, en offrant des services complets allant de l'installation à l'entretien, en passant par la réparation et le service d'urgence.

Au fil des décennies, Boucher Lortie s'est bâti une solide réputation grâce à la qualité de son service, sa proximité avec sa clientèle et sa capacité d'intervention rapide. L'entreprise compte aujourd'hui environ 125 professionnels et s'appuie sur une flotte importante de près de 70 véhicules de service, ce qui lui permet de répondre efficacement aux besoins de ses clients dans la grande région de Québec.

Pour Marco Boucher, président de Boucher Lortie, l'arrivée de ces partenaires s'inscrit dans une volonté claire de poursuivre une croissance durable, tout en préservant l'ADN de l'entreprise.

« Depuis plus de 40 ans, Boucher Lortie s'est développée grâce au travail de ses équipes, à la confiance de ses clients et à une culture de service très forte. Nous sommes heureux d'accueillir Champlain, Fondaction et Desjardins Capital comme partenaires. Leur expérience, leur vision stratégique et leur compréhension de notre réalité nous permettront d'accélérer notre développement tout en demeurant fidèles à nos valeurs, à notre façon de faire et à notre engagement envers nos clients », souligne Marco Boucher, président de l'entreprise.

Le partenariat s'inscrit également dans une réflexion plus large sur la pérennité de l'entreprise, le développement de ses équipes et les occasions de croissance dans un secteur appelé à se transformer au cours des prochaines années. Dans un marché où les besoins en services techniques, en efficacité énergétique, en entretien préventif et en main-d'œuvre spécialisée sont en forte demande, Boucher Lortie entend poursuivre son rôle de joueur de premier plan.

« Boucher Lortie est une entreprise exemplaire avec une forte réputation et une expertise reconnue dans son secteur. Nous sommes fiers de nous associer à Marco Boucher et à son équipe afin de soutenir la prochaine phase de croissance de l'entreprise », mentionne Pierre Simard, associé directeur de la Corporation Financière Champlain.

Pour Fondaction, cet investissement s'inscrit dans une volonté d'appuyer des entreprises québécoises bien enracinées, génératrices d'emplois de qualité et porteuses d'une vision de croissance durable.

« En accompagnant Boucher Lortie dans cette nouvelle phase de croissance, Fondaction appuie une entreprise dont l'expertise contribue concrètement à la modernisation des bâtiments et à l'amélioration de leur efficacité énergétique. C'est exactement le type d'entreprise que nous souhaitons soutenir : performante, créatrice d'emplois de qualité et capable de générer des retombées positives pour l'économie, l'environnement et la société », ajoute Marie-Josée Rioux, Gestionnaire Partenariat et plateforme d'investissements chez Fondaction.

Desjardins Capital voit également dans ce partenariat une occasion de contribuer à la croissance d'une entreprise bien établie dans un secteur névralgique pour l'économie québécoise.

« Chez Desjardins Capital, nous croyons que cet investissement propulsera Boucher Lortie vers une nouvelle phase de croissance ambitieuse. La force de son équipe et sa capacité à saisir les opportunités de consolidation en font un joueur appelé à s'imposer, ici comme ailleurs au Canada. Nous sommes fiers de soutenir cette entreprise dans la réalisation de ses ambitions. », conclut Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation chez Desjardins Capital

Un nouveau chapitre s'ouvre donc pour Boucher Lortie, qui entend poursuivre sa contribution au secteur du bâtiment au Québec, en misant sur la qualité de son service, le développement de ses équipes et une croissance structurée.

À propos de Boucher Lortie

Basée à Québec, Boucher Lortie est une entreprise spécialisée en plomberie, électricité, chauffage, gaz naturel et climatisation. Depuis sa fondation en 1982, l'entreprise a développé une expertise reconnue et offre une gamme complète de services pour les marchés résidentiel, commercial et industriel.

À propos de la Corporation Financière Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4,5 milliards de dollars au 31 mai 2026 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Desjardins Capital

Fort de plus de 50 ans d'expertise, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 31 décembre 2025, Desjardins Capital participe à la pérennité de près de 700 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

SOURCE Boucher Lortie

Relations médias : Marco Boucher, Boucher Lortie, [email protected]