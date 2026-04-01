Les nouveaux Unlimited 9 et 10 de Bosch font leur entrée sur le marché des aspirateurs balais sans fil haut de gamme, offrant les designs robustes et le rendement supérieur propres à Bosch.

Ils sont dotés de la technologie MicroClean qui vous confirme si les surfaces sont très propres. Parce qu'il y a propre et il y a très propre.

propre. Ils viennent avec une garantie de 10 ans sur le moteur fabriqué en Allemagne, pour une tranquillité d'esprit à long terme.1

TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - Les aspirateurs balais sans fil Unlimited 9 et 10 de Bosch font leur entrée au Canada dès aujourd'hui, offrant qualité, durabilité et rendement aux Canadiens et Canadiennes pour cette nouvelle catégorie de produits Bosch.

Des femmes qui utilisent un aspirateur Bosch U10. (Groupe CNW/Bosch)

Longtemps reconnue par les Canadiens et Canadiennes pour son leadership dans la catégorie des lave-vaisselle, la marque Bosch arrive sur le marché des aspirateurs balais sans fil haut de gamme, le tout avec le même engagement envers un fonctionnement silencieux et une qualité durable. Conçus sur mesure pour les foyers canadiens avec l'ingénierie et la durabilité signatures de Bosch, ces nouveaux modèles offrent un rendement puissant et intelligent.

Au coeur des aspirateurs Unlimited 9 et 10 se trouve un moteur sans balai d'une grande efficacité, élaboré et fabriqué par Bosch en Allemagne. Ce moteur est couvert par une garantie de 10 ans.1 Le moteur alimente la technologie exclusive MicroCleanMC, capable d'aspirer jusqu'à 99,9 % de la poussière.2

« Les foyers canadiens font face à des défis uniques en matière de ménage pendant l'année, comme le sel et les débris en hiver, de la poussière au printemps et des dégâts à tous les jours », a expliqué Corina Tryshyn, directrice de la marque Bosch à BSH Home Appliances Canada. « Avec les aspirateurs Unlimited 9 et 10, nous amenons une ingénierie supérieure, des fonctionnalités intelligentes et un rendement puissant à une catégorie de laquelle les Canadiens et Canadiennes s'attendent à rien de moins que des résultats exceptionnels. »

Nettoyez avec confiance : MicroCleanMC #LikeABosch

Les aspirateurs Bosch permettent un nettoyage rigoureux, dans un mouvement vers l'avant mais aussi vers l'arrière. La brosse MicroCleanMC des aspirateurs Unlimited 9 et 10 aspire efficacement les débris et la poussière fine sur tous les types de planchers, y compris les sols durs et les tapis plus épais. Elle élimine plus de 99,9 % de la poussière2, même les particules microscopiques aussi petites que 0,3 micron.

Lorsque le capteur MicroClean détecte qu'une surface est propre, l'anneau MicroClean à DEL s'illumine d'un bleu vif. Cette innovation unique et pratique aide les utilisateurs à nettoyer avec assurance les endroits difficiles à voir ou à atteindre, comme sous les meubles bas et sur les tapis et les tissus.

Autres fonctionnalités avancées :

Nettoyage et entretien faciles : une glissière de compression augmente la capacité du réceptacle à poussière, ce qui permet un vidage jusqu'à 50 % moins fréquent et la minimisation de la formation de nuages de poussière. 3

une glissière de compression augmente la capacité du réceptacle à poussière, ce qui permet un vidage jusqu'à 50 % moins fréquent et la minimisation de la formation de nuages de poussière. Longue durée de fonctionnement : l'Unlimited 9 offre jusqu'à 60 minutes de durée de fonctionnement avant la recharge, et l'Unlimited 10 jusqu'à 80 minutes. 4

l'Unlimited 9 offre jusqu'à 60 minutes de durée de fonctionnement avant la recharge, et l'Unlimited 10 jusqu'à 80 minutes. Recharge rapide : un chargeur rapide en option permet une recharge jusqu'à trois fois plus rapide (certains modèles). 5

un chargeur rapide en option permet une recharge jusqu'à trois fois plus rapide (certains modèles). Mode Auto : ajuste automatiquement la puissance du moteur en fonction du type de plancher.

: ajuste automatiquement la puissance du moteur en fonction du type de plancher. Filtration HEPA : un système de filtration HEPA procure une efficacité à 99,99 % afin de contribuer à empêcher la poussière fine d'être libérée de nouveau dans l'air environnant. 6

: un système de filtration HEPA procure une efficacité à 99,99 % afin de contribuer à empêcher la poussière fine d'être libérée de nouveau dans l'air environnant. Rouleau anti-emmêlement : conçu pour réduire l'emmêlement des cheveux autour de la brosse.

: conçu pour réduire l'emmêlement des cheveux autour de la brosse. Éclairage à DEL intégré : aide à détecter la poussière dans les endroits plus sombres et le long des murs.

En plus des fonctionnalités ci-dessus, l'aspirateur balai sans fil Unlimited 10 de Bosch comprend aussi :

Tuyau flexible : un tuyau pliable à 90 degrés, pratique et ergonomique, qui permet un nettoyage sans effort sous les meubles bas ou les espaces étroits.

: un tuyau pliable à 90 degrés, pratique et ergonomique, qui permet un nettoyage sans effort sous les meubles bas ou les espaces étroits. Écran dynamique multicolore : un écran (TFT) à pellicule fine qui permet le contrôle complet de l'aspirateur, qui vous montre la durée de fonctionnement restante et qui vous permet de passer facilement d'un des six modes de nettoyage à l'autre.

Les aspirateurs sans fil Unlimited 9 et 10 de Bosch sont maintenant disponibles à www.bosch-home.ca, Costco, BestBuy et Amazon. Le prix de l'Unlimited 9 commence à 699 $ et celui de l'Unlimited 10 à 799 $.

À propos d'Appareils électroménagers Bosch

Le nom Bosch est connu à l'international en tant que symbole d'excellence en matière de qualité et de fiabilité. Depuis plus de 85 ans maintenant, ses appareils ménagers honorent également cette affirmation : Bosch est le plus important fabricant d'appareils ménagers en Europe. Ses produits se basent exclusivement sur les vraies exigences des foyers modernes. Grâce à une technologie avant-gardiste et à des solutions étonnamment simples, ils vous procurent aisément des résultats parfaits en plus de vous simplifier le quotidien. De plus, leur grande qualité, leurs matériaux d'une finition précise et leur design intemporel, acclamé à l'international, leur assurent une qualité et une durabilité remarquables. Un service de haut niveau et de qualité consolide la confiance qu'accorde l'utilisateur à la marque en plus d'étayer le principe fondateur de Bosch : « Des technologies pour la vie ». Depuis 2021, Bosch Canada est un fier commanditaire de Maison Ronald McDonald Canada, avec un engagement de plus de 1 million de dollars en financement et dons en nature.

www.bosch-home.ca

1 Les modalités de la garantie se trouvent au www.bosch-home.com/motor-warranty/. L'enregistrement du produit est nécessaire pour l'activation de la garantie de 10 ans sur le moteur. 2 Ramassage de poussière mesuré en mode Turbo sur planchers durs fissurés. Testé selon la norme IEC 62885-4:2020/A1:2023. 3 Le compactage augmente la capacité du réceptacle à poussière (poids de la poussière comprimée par rapport à la poussière non comprimée de même volume) sur la base des résultats des essais internes de Bosch avec un mélange de fibres (cl. 7.2.3) et de poussière d'essai (cl. 5.12.2.2), conformément à la norme CEI 62885-2:2021. 4 La durée maximale de fonctionnement est mesurée avec le mode Éco, sans buse électrique. Testé selon la norme EN IEC 62885-4:2020/A1:2023. 5 Comparé au chargeur standard de 1 ampère livré avec la station d'accueil. 6 Testé selon la norme IEC 62885-4:2020/A1:2023.

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SOURCE Bosch