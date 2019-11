Boralex parmi les leaders du classement cumulé des appels d'offres éolien terrestre en France

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est dans le trio de tête des entreprises ayant remporté le plus grand nombre de MW depuis le début des appels d'offres éolien terrestre mené par le Ministère de la Transition écologique et solidaire en France, selon l'analyse réalisée par le cabinet de conseil et transactions Envinergy.

« Avec l'obtention de 149,8 MW attribués depuis les débuts de l'appel d'offres, Boralex confirme sa position de premier producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne en France », affirme Nicolas Wolff, vice-président et directeur général, Boralex Europe. « Boralex a démontré à travers ces succès sa compétitivité. C'est une réussite pour nos équipes, je les en félicite chaleureusement. »

Depuis mars 2018, Boralex a remporté 149,8 MW, soit 7 projets : Santerre (14 MW), Cham Longe (35 MW après repowering), Bois des Fontaines (25,2 MW), Helfaut (20 MW), Caumont Chériennes (23 MW), Seuil de Cambrésis Phase 2 (19,8 MW) et Extension de la Plaine d'Escrebieux (12,8 MW).

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

