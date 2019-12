Boralex annonce l'élection de Nicolas Wolff, Vice-président et Directeur Général Europe, au poste de président de France Energie Eolienne (FEE), porte-parole de l'éolien en France

BLENDECQUES, France et MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer l'élection de Nicolas Wolff, Vice-président et Directeur Général Boralex Europe, à la présidence de France Energie Eolienne (FEE), association qui représente, promeut et défend l'énergie éolienne en France. Elu le 17 décembre 2019 lors de l'Assemblée Générale de FEE, en présence d'Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, il succède à Olivier Perot (Senvion).

Diplômé de l'Institut Supérieur du Commerce de Paris et de l'IMD Executive program de Lausanne, Nicolas Wolff, aujourd'hui à la tête de Boralex Europe, bénéficie de plus de 12 années d'expérience dans le secteur. Il a rejoint BORALEX en mai 2019, après 12 années au sein de Vestas, leader mondial de la fabrication d'éoliennes. Il occupait le poste de Directeur Général, Vestas Western Mediterranean, en charge de la France, de l'Espagne, du Portugal, du Maghreb et des pays d'Afrique de l'Ouest

Auparavant, il a occupé le poste de Directeur Commercial Europe, responsable des solutions biométriques, au sein d'Idemia, ainsi que la fonction de Directeur Général de Sagem Australia (Sydney), filiale du groupe SAGEM sur la zone pacifique.

Par ailleurs, il occupe le poste d'Administrateur de France Energie Eolienne depuis 2007. Il en a déjà été son Président, lors de deux mandats successifs entre 2009 et 2013. Par la suite, il a été en charge des commissions Communication et Industrie.

C'est donc doté d'une solide expérience que Nicolas Wolff met de nouveau sa connaissance des enjeux liés à l'éolien au service de la filière, afin de relever les nouveaux défis d'un secteur énergétique en pleine mutation.

« La filière éolienne peut être légitimement fière de ce qu'elle a accompli depuis 20 ans. Cependant le travail n'est pas terminé, nous allons vivre une nouvelle étape de notre déploiement : plus compétitive, plus décentralisée, avec surtout une baisse progressive des mécanismes de soutien public et une appropriation toujours plus grande par les territoires et les citoyens français », a déclaré M. Wolff lors de son élection.

Porte-parole historique du secteur éolien, France Energie Eolienne rassemble plus de 300 membres, professionnels de la filière éolienne en France, qui ont construit plus de 90 % des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 85 %.

A travers l'élection de son Vice-président à la présidence de FEE, Boralex confirme sa position de leader sur le marché français, ainsi que son implication et son engagement auprès des acteurs de la profession et des décideurs publics.

