Le Président Jacques Guénette a déclaré : « Nous voulons faire notre part dans la poursuite de la sécurité pour tous, le désengorgement du système de santé, et nous voulons créer le plus tôt possible les conditions requises pour la réouverture de nos quartiers généraux à Blainville, avec ses spacieux bureaux à grande fenestration, ses gymnases et salle d'entrainement, et toutes les opportunités de travailler ensemble qui nous manquent tant. »