Bonterra est une marque de papier hygiénique, d'essuie-tout et de papiers-mouchoirs écologiques qui a été créée de façon réfléchie pour inciter les Canadiens à commencer petit à petit à la maison en achetant des produits fabriqués à partir de matières provenant de sources responsables et dans des emballages sans plastique. La gamme de produits Bonterra révolutionne la catégorie des produits de papier ménager tout en privilégiant des pratiques durables clés, notamment:

Origine responsable (les produits sont fabriqués à partir de papier 100 % recyclé et ont obtenu la certification du Forest Stewardship Council pour la chaîne de traçabilité).

Emballés dans des emballages sans plastique (emballages et mandrins en papier recyclable pour le papier hygiénique et les serviettes en papier, et cartons et pochettes recyclés et recyclables pour le papier-mouchoir).

Fabrication carboneutre.

Fabriqué au Canada et fier partenaire de 4ocean et One Tree Planted.

« Nous savons que nos consommateurs canadiens veulent faire leur part pour l'environnement, mais il leur est difficile de voir comment leurs efforts ont un impact. C'est pourquoi nous avons voulu développer une marque unique axée sur le développement durable qui répondrait à leurs besoins », a déclaré Susan Irving, Directrice générale du marketing, Produits Kruger. « En soutenant Bonterra, les acheteurs sauront qu'ils contribuent à la protection de notre planète. Collectivement, nous pouvons faire la différence. Il nous suffit de faire ce premier pas ensemble.»

Les produits Bonterra se distinguent à plus d'un égard. Non seulement ils sont bénéfiques pour la planète, mais ils sont aussi très élégants. Enveloppés dans des emballages aux couleurs vives et frappantes, avec un motif en relief « vagues » apaisant, le papier hygiénique Bonterra™, les essuie-tout Bonterra™ et les papiers-mouchoirs Bonterra™ constituent un ensemble attrayant pour les consommateurs soucieux du développement durable.

Lorsque les consommateurs achètent des produits Bonterra, ils contribuent à un changement réel grâce aux partenariats de Bonterra avec deux organisations soucieuses de l'environnement, 4ocean et One Tree Planted. Par exemple, le parrainage de Bonterra avec 4ocean permettra de financer le retrait de 10 000 livres de plastique de l'océan, et l'entreprise prévoit de planter plus de 30 000 arbres avec One Tree Planted.

En tant que principal fabricant canadien de produits de papier hygiénique de qualité, Kruger est fière de lancer la gamme Bonterra, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle approche plus durable dans la catégorie des produits de papier. Kruger est déjà un chef de file en matière de durabilité grâce à son initiative de développement novatrice, Reimagine 2030, qui fixe des objectifs ambitieux, comme la réduction de 50 % des emballages de plastique vierge dans ses produits de marque. Le lancement de Bonterra reflète l'engagement de Kruger envers la durabilité et la protection de l'environnement.

Bonterra entrera sur le marché canadien avec le soutien de plusieurs partenaires clés, dont Broken Heart Love Affair (stratégie/création), Wavemaker (médias), North Strategic (relations publiques), Davis (emballage), Wunderman Thompson (site Web) et Ethnicity Matters (médias ethniques).

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le principal fabricant canadien de produits de papier de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® et Scotties®. Employeur de choix de la région du Grand Toronto au cours des huit dernières années, Produits Kruger compte environ 2 500 employés et a de nouveau été nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2020. La société exploite huit installations de production certifiées FSC® COC (FSC. C-104904) en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site www.krugerproducts.ca.

