Bonification du soutien au milieu communautaire : Le ministre Jean Boulet annonce un financement de 24 M$ pour les organismes communautaires

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide additionnelle de 24 millions de dollars sur trois ans afin de soutenir les organismes communautaires dans la mise en place de stratégies visant à attirer et à retenir une main-d'œuvre qualifiée. Ces investissements permettront de rejoindre annuellement plus de 1 000 organismes.

Concrètement, une somme additionnelle de 6 millions de dollars sur trois ans permettra de bonifier l'aide financière accordée aux organismes communautaires qui souhaitent développer les compétences de leurs employés, notamment sur le plan des compétences numériques.

De plus, un montant de 18 millions de dollars sur trois ans permettra aux organismes communautaires de recourir plus facilement aux services d'intervenants externes pour réaliser des interventions visant l'adoption de meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Citation :

« La preuve n'est plus à faire; pendant la pandémie, les organismes communautaires ont joué un rôle fondamental pour répondre aux besoins de la population et plus particulièrement auprès des personnes vulnérables. La bonification de nos mesures et services d'emploi va leur permettre d'accéder plus facilement à des services-conseils et à de la formation pour maintenir et adapter leurs activités et leurs services tout en participant activement à la relance économique. Nous travaillons de concert avec le milieu de l'action communautaire et l'annonce d'aujourd'hui démontre bien le caractère prioritaire de celui-ci. Plusieurs autres démarches seront mises en œuvre prochainement pour continuer de soutenir ces organismes qui sont le cœur de notre filet social. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les formations et les accompagnements seront offerts dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre - volet entreprises (MFOR-E) et de la mesure Concertation pour l'emploi (CPE), du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

En 2019-2020, 363 organismes communautaires se sont prévalus de la MFOR-E. Pour ce qui est de la mesure CPE, 535 organismes en ont bénéficié. Grâce à la bonification de l'aide annoncée, il est prévu de rejoindre plus de 1 000 organismes communautaires par année pour les deux mesures.

L'objectif de la MFOR-E est de soutenir le développement des compétences des travailleurs en emploi, notamment dans le cas de formations rendues nécessaires par l'acquisition d'un nouvel équipement ou une nouvelle technologie (automatisation, numérisation, robotisation).

La mesure CPE vise à permettre aux organismes communautaires de recourir aux services d'un intervenant externe pour les aider à mettre en œuvre des solutions aux enjeux en matière de gestion de leurs ressources humaines auxquels ils font face. Elle vise également à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation, c'est-à-dire la consultation de leurs employés, pour trouver des solutions durables.

Les bonifications apportées à ces deux mesures répondent également à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines et de contribuer à l'atteinte de conditions de travail satisfaisantes et de relations du travail harmonieuses.

Suivez le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec



SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source: Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/