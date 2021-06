Bonification du programme Explore Québec sur la route - Des rabais encore plus généreux pour faire voyager les Québécois au Québec

QUÉBEC, le 19 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer une bonification importante du programme Explore Québec sur la route afin de permettre aux Québécoises et aux Québécois de bénéficier de rabais plus généreux tout en profitant d'une saison touristique prolongée.

Rappelons qu'Explore Québec sur la route offre une réduction équivalant à 25 % du prix de vente de forfaits à destination des régions du Québec.

Dorénavant, pour la région de Montréal, soit la plus touchée par les pertes de revenus touristiques causées par la pandémie, le rabais offert sera de 50 % pour un forfait Explore Québec sur la route dont le séjour débute à compter d'aujourd'hui.

Pour les autres régions, le rabais offert grimpera à 35 % à compter du 1er septembre 2021, afin de favoriser le prolongement de la saison touristique.

De plus, la durée minimale des forfaits passera de deux à une nuit. Cet ajustement soutiendra particulièrement les grands centres, où les séjours sont généralement plus courts, et stimulera aussi les séjours de proximité.

« Avec ces changements, nous souhaitons offrir des rabais encore plus généreux aux voyageurs québécois afin qu'ils poursuivent la découverte de notre magnifique destination, et ce, au-delà de la saison estivale. Les ajustements permettront d'accroître les retombées économiques et les dépenses touristiques auprès de nos entreprises et de nos régions, notamment celles des grands centres, en favorisant le prolongement de la saison estivale. J'encourage fortement les Québécoises et les Québécois à découvrir ou redécouvrir notre magnifique territoire et à participer ainsi à notre relance touristique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Le nouveau taux pour Montréal s'appliquera aux transactions futures et à celles déjà facturées. Les consommateurs touchés par ces changements seront contactés dans les prochaines semaines pour recevoir un remboursement.





Parmi les autres ajustements, le programme est prolongé jusqu'au 31 mars 2023, plutôt que de prendre fin le 31 décembre 2021.





Ces bonifications seront financées à même l'enveloppe de 10 millions de dollars ayant servi à la création de ce volet du programme, lancé dans le cadre du Plan de relance touristique en juin 2020.





De juin 2020 à mai 2021, ce programme a permis d'accorder 2,9 millions de dollars aux consommateurs et de générer des retombées de près de 11,3 millions de dollars dans l'industrie touristique. Ce sont près de 17 000 voyageurs qui ont profité de plus de 1 000 forfaits offerts par les agences de voyages, voyagistes et agences réceptives depuis le lancement du programme.

