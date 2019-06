Bonification de l'offre alimentaire à YQB - La famille Nourcy ouvre un deuxième Origine café-traiteur dès l'automne 2019

QUÉBEC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et Origine café-traiteur par Nicolas Nourcy sont heureux d'annoncer la signature d'une entente qui engendrera l'ouverture d'une deuxième concession à YQB dès l'automne 2019. Le commerce sera situé en zone publique et offrira un service de restauration, un service de bar et un comptoir de mets pour emporter.

« Nous sommes très heureux que Origine café-traiteur puisse consolider sa présence à YQB en y exploitant une deuxième concession, cette fois-ci en zone publique. Déjà appréciée de nos passagers et employés, cette bannière met en valeur les produits d'ici. L'offre alimentaire à YQB reflète aujourd'hui les tendances aéroportuaires actuelles. Elle propose une diversité de produits et de services à saveur locale, mais aussi nationale et internationale. Les gens qui n'ont pas accès à la zone sécurisée de l'aérogare pourront profiter de l'offre de Origine à leur tour », a mentionné Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

La refonte de l'offre alimentaire est une partie intégrante du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'aérogare. L'ouverture d'un nouveau café-restaurant en zone publique est la dernière étape d'un plan de bonification s'échelonnant sur plusieurs phases depuis l'ouverture de la nouvelle aérogare. L'unification récente de tous les secteurs de l'aérogare rend maintenant possible la construction du nouveau restaurant qui se trouvera entre la zone d'enregistrement et les arrivées internationales, un secteur bien positionné quant au parcours passager en zone publique.

« Nous sommes fébriles à l'idée d'accroître notre présence à YQB. Nous servons la clientèle de l'aéroport depuis un peu plus d'un an et avons su adapter notre offre à ses besoins au fil du temps. Il était tout naturel de poursuivre sur cette lancée. Ce nouvel emplacement est idéal puisqu'il servira les passagers qui fréquentent la zone publique et leurs accompagnateurs ainsi que tous les employés du site aéroportuaire », a déclaré Nicolas Nourcy, propriétaire de Origine café-traiteur.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

Distinctions récentes :

2019 - Meilleures pratiques environnementales - ACI-NA

2019 et 2018 ‒ Prix Milieu de travail d'exception par Morneau Shepell et The Globe and Mail

2018 ‒ Prix Milieu de travail d'exception par et 2018 et 2017 ‒ Prix Élixir PMI-Montréal pour la gestion remarquable du projet YQB 2018

2017 ‒ Prix Élixir PMI-Montréal pour la gestion remarquable du projet YQB 2018 2018 - Prix de l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien

l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien 2018 - Meilleures pratiques en communication - ACI-NA

2018 ‒ Prix INOVA de l'Institut de développement urbain du Québec

2018 ‒ Certification Airport Carbon Accreditation, niveau 2

2018 ‒ Grands Prix du génie-conseil québécois - Prix Bâtiment mécanique-électrique

2017 et 2015 ‒ Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in North America

2015 ‒ Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in 2017 ‒ Prix Boomerang ‒ Grand Prix site ou application - service de l'année pour l'application mobile « YQB, Aéroport de Québec »

2016 - Prix Boomerang - Grand Prix site ou application - service de l'année pour le site « aeroportdequebec.com »

2016 ‒ Priority Pass Lounge of the Year Awards - Mention Highly Commended

2013, 2011 et 2010 ‒ Aéroport le plus apprécié en Amérique du Nord, dans la catégorie de 0 à 2 millions de passagers, selon Airport Service Quality (ASQ)

LE PASSAGER AVANT TOUT®

Twitter : QuebecYQB

Facebook : facebook.com/aeroportdequebec

Web : www.aeroportdequebec.com

SOURCE Aéroport de Québec

Renseignements: Laurianne Lapierre, Conseillère, Communications et relations médias, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, Tél. : 418 640-2700, poste 2624

Related Links

www.aeroportdequebec.com