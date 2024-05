Bonheur en avance : Lancement de la saison des fraises du Québec

LONGUEUIL, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Quelle joie de voir les premières fraises du Québec arriver sur nos étals ! Les chaudes températures du mois de mai ont accéléré les premières récoltes réalisées il y a déjà plusieurs jours dans la grande région de Montréal et elles commenceront sous peu dans la région de Québec. Chaque semaine, à partir de maintenant, de nouveaux champs rougiront à la grandeur de la province.

« Y'a-t-il aliment plus emblématique de notre patrimoine que la fraise du Québec? La culture des fraises est profondément enracinée dans nos traditions et chaque année, l'arrivée de la saison des fraises de champs est un moment vivement attendu! Les fraises du Québec ne sont pas seulement un régal pour les papilles, elles sont aussi le fruit du travail dévoué de productrices et de producteurs passionnés. Nous invitons tous les amateurs de fraises à venir découvrir les délices de cette nouvelle récolte et à soutenir nos producteurs locaux. », a déclaré Josiane Cormier, présidente de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec.

Une production sous le signe de la qualité et de la durabilité

Les 350 entreprises productrices de fraises du Québec sont engagées à offrir des produits de la plus haute qualité, tout en adoptant des pratiques agricoles durables. En choisissant les fraises du Québec, les consommateurs favorisent non seulement l'économie locale, mais également une qualité exceptionnelle et des méthodes de culture respectueuses de nos normes environnementales et sociales.

La vague de fraises et framboises

Si quelques producteurs nous taquinent avec des fraises depuis quelques semaines (cultivées en serre ou sous bâches), la grande vague de fraises arrive toujours d'abord dans les régions périphériques de Montréal puis, par la suite, dans la grande région de Québec. Elles sont disponibles dans les épiceries, les kiosques à la ferme ainsi que dans les marchés publics dès cette fin de semaine. La vague de framboises du Québec arrivera à partir de la fin du mois de juin.

L'autocueillette sur les fermes

Vivez l'expérience estivale par excellence en visitant l'une des 140 fermes ouvertes à l'autocueillette. En plus de profiter d'une délicieuse journée au grand air, vous rencontrerez des productrices et des producteurs passionnés et vous aurez l'occasion de faire des réserves de précieuses fraises et framboises du Québec. Il est toujours recommandé de consulter les heures d'ouverture et d'appeler avant de se déplacer. Le répertoire provincial des fermes offrant l'autocueillette est disponible sur le répertoire https://fraisesetframboisesduquebec.com/.

Festifraîches est de retour

Les consommateurs pourront prolonger la célébration des fruits rouges en célébrant les Festifraîches, présentés par Aliments du Québec. L'événement sera de retour pour sa 3e édition dans plusieurs fermes partout à travers la province les 17 et 18 août prochains. Au menu : mini-marchés publics, activités pour les familles, gourmandises pour les foodies et découverte de nos fermes locales.

On aime Les Fraîches du Québec dans de savoureuses Recettes d'ici

Les petits fruits du Québec accompagnent parfaitement les produits laitiers et la plateforme Recettes d'ici propose une foule de recettes inspirantes à essayer cet été. Cette plateforme colorée et invitante propose plus d'une centaine de recettes, dont 50 à cuisiner avec des fraises et framboises du Québec.

À propos de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec est un regroupement de 350 producteurs d'ici, fondée en 1998. Elle a pour mission de regrouper les producteurs et productrices de fraises et framboises du Québec en vue de promouvoir et développer l'industrie fruitière québécoise. Ensemble, les producteurs et productrices sont propriétaires de la marque Les Fraîches du Québec par laquelle ils commercialisent et font la promotion de leurs petits fruits. Pour trouver une ferme près de chez vous, visitez https://fraisesetframboisesduquebec.com/.

