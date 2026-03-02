Bon DépartMD Canada, le choix no 1 des pédiatres pour la marque de procurant la digestion la plus en douceur*, lance une nouvelle préparation pour nourrissons biologique pour répondre à la demande croissante d'options d'alimentation biologique au Canada.

TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Bon DépartMD Canada^ présente sa nouvelle préparation pour nourrissons biologique, faite de lait biologique et fabriquée sans antibiotiques ni hormones de croissance artificielles. La préparation Bon DépartMD Biologique fournit des niveaux d'ADH recommandés par les experts** et une nutrition complète*** pour les bébés de la naissance à 12 mois.

Bon Départ Biologique (Groupe CNW/Good Start® Formula)

Bon DépartMD soutient les lignes directrices de Santé Canada selon lesquelles le lait maternel est le meilleur aliment qui soit pour les nourrissons et leur recommandation d'allaitement exclusif pendant les six premiers mois. En même temps, Bon DépartMD reconnaît que le parcours d'alimentation de chaque famille est unique et que l'allaitement maternel n'est pas toujours possible ni le bon choix pour tous. L'introduction de la préparation Bon DépartMD Biologique offre aux parents canadiens plus d'options, les aidant à prendre des décisions éclairées en matière d'alimentation pour soutenir le développement sain de leur bébé.

La préparation Bon DépartMD Biologique est certifiée biologique par Quality Assurance International, un organisme de certification accrédité par le Régime Bio-Canada.

« La préparation pour nourrissons Bon DépartMD Biologique est une option biologique facile à digérer, enrichie en fer, avec de l'ADH pour favoriser le développement du cerveau et des yeux », a déclaré Dre Andrea Papamandjaris, directrice des affaires scientifiques chez Perrigo. « Cette préparation remplit toutes les conditions que les parents recherchent pour une solution biologique et complète sur le plan nutritionnel. Ces facteurs font une réelle différence au quotidien ».

La préparation Bon DépartMD Biologique est lancée à l'échelle nationale au Canada dans une approche progressive et est maintenant disponible sur Amazon Canada et chez Loblaws. D'autres détaillants suivront, élargissant la distribution à travers le pays.

À propos de la préparation Bon DépartMD

Pour les parents qui doivent, ou choisissent, de commencer à utiliser une préparation pour nourrissons, Bon DépartMD est une option d'alimentation fiable qui soutient le développement de bébé dès le départ.

Pour en savoir plus, visitez https://goodstartbaby.ca/fr

Bon DépartMD est une marque déposée et utilisée sous licence.

* La plupart des pédiatres font confiance à Bon DépartMD qu'ils considèrent comme la préparation pour nourrissons d'usage courant la mieux tolérée comparativement aux autres marques. T1 2025. Données internes.

^ Perrigo Company Canada Inc. est le fabricant et le distributeur de la préparation pour nourrissons Bon DépartMD au Canada.

**ADA/DC. J Am Diet Assoc. 2007;107:1599-1611

***Comme toutes les préparations pour nourrissons.

