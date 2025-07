La Petite Fenêtre Boursin est une fenêtre éphémère surprise ouverte pendant une seule journée à Toronto et à Montréal pour inviter les Canadiennes et les Canadiens à célébrer et à recevoir à tout moment de l'année.

TORONTO, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Boursin est heureux d'annoncer une expérience de plateau de fromages d'une durée limitée pour célébrer le plaisir des rencontres, en partenariat avec le célèbre chef canadien Laurent Dagenais.

Boursin, le fromage reconnu pour sa texture riche et crémeuse et ses saveurs audacieuses, apporte son charme particulier et sa passion des rencontres dans les rues de Toronto et de Montréal et organise une activation d'inspiration européenne: La Petite Fenêtre Boursin. La marque s'associe au renommé chef et créateur culinaire montréalais Laurent Dagenais - réputé pour ses recettes virales et son approche décontractée - pour offrir gratuitement des plateaux de fromages conçus par le chef dans deux quartiers très populaires.

Pendant une journée seulement, le 2 août à Montréal et 8 août à Toronto les passants pourront savourer gratuitement des plateaux de fromage Boursin préparés avec soin. Inspirée par les emblématiques « fenêtres à vin » de Florence, qui offrent aux passants des verres servis par une main mystérieuse, La Petite Fenêtre Boursin invite les Canadiennes et les Canadiens à vivre un moment d'échange spontané. Cet été, la fenêtre Boursin propose des occasions de rencontres inattendues et de gourmandise - le prétexte parfait pour déguster ensemble. Chaque plateau offre une surprise conviviale, axée sur l'une des trois saveurs délicieuses de Boursin: Figue & Balsamique, Ail & Fines Herbes, Échalote & Ciboulette, et Basilic et Ciboulette.

«Je voulais créer quelque chose qui soit à la fois gourmand et convivial - comme si vous partagiez un plateau avec vos meilleurs amis dans le sud de la France », explique le chef Laurent. «L'objectif de cet événement est d'inciter les gens à se rassembler. La bonne nourriture et les rencontres marquantes ne doivent pas être réservées au temps des Fêtes. Nous espérons que La Petite Fenêtre Boursin incitera les gens à prendre une pause dans leur vie trépidante, à savourer du Boursin et à profiter de moments de qualité, ensemble.»

Cet été, inspiré par le plaisir des rencontres et sa passion des réceptions, le chef Laurent orchestre tous les détails de l'expérience. Ses plateaux soigneusement agencés visent à surprendre, à réjouir et à susciter des échanges, dans l'esprit de convivialité qui caractérise Boursin. Tout comme le Boursin, ils plairont sans aucun doute à tous et inciteront les gens à déguster avec plaisir, en famille ou entre amis, tous les jours de la semaine.

Détails de l'événement:

Montréal:

Date: Samedi 2 août

Samedi 2 août Heure: De 13 h 30 à 17 h (jusqu'à épuisement des stocks)

De 13 h 30 à 17 h (jusqu'à épuisement des stocks) Emplacement: 957, avenue Mont-Royal Est

Toronto:

Date: Vendredi 8 août

Vendredi 8 août Heure: De 14 h 30 à 18 h (jusqu'à épuisement des stocks)

De 14 h 30 à 18 h (jusqu'à épuisement des stocks) Emplacement: 730, rue Queen Ouest

Que vous planifiiez un pique-nique, un rendez-vous pour prendre un café avec un ami, ou que vous passiez simplement par là, La Petite Fenêtre Boursin vous invite à vous arrêter, à échanger et à profiter du moment présent. Cet été, laissez Boursin et le chef Laurent vous rappeler que certaines des rencontres les plus mémorables sont celles que vous n'aviez pas prévues.

À propos du Groupe Bel Canada

Le Groupe Bel Canada Inc. Est une filiale du Groupe Bel, un chef de file mondial des fromages de marque et un joueur important dans le marché des collations santé. Ses produits sont distribués dans près de 120 pays. Créée en 2005 pour promouvoir les activités du Groupe au Canada, la filiale compte aujourd'hui 275 employés au Canada et participe activement à la mission du Groupe: offrir une alimentation plus saine et plus responsable pour tous. Ses marques Boursin® et La Vache qui rit® sont produites par des sous-traitants locaux au Canada et Babybel® est produit à l'usine québécoise de l'entreprise à Sorel-Tracy. Le Groupe Bel Canada est également propriétaire de MOM Group, une entreprise de Toronto qui produit les gourdes de fruits GoGo squeeZ®.

Pour en savoir plus, visitez le site www.bel-canada.ca .

Pour en savoir plus sur le Groupe Bel, visitez le site www.groupe-bel.com/fr .

