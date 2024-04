La garantie de Syncron rend le service après-vente automobile plus efficace en rationalisant les opérations et en augmentant la satisfaction de la clientèle.

CHICAGO, 30 avril 2024 /CNW/ - Syncron, un fournisseur de premier plan de logiciels de service après-vente basés sur l'IA pour le marché de l'après-vente et pour les fabricants d'équipement d'origine (FEO), a annoncé aujourd'hui que la garantie de Syncron a été choisie par Bollinger Motors, un fabricant américain de camions commerciaux électriques basé à Oak Park, au Michigan.

Bollinger Motors, qui lancera le Bollinger B4 innovant et entièrement électrique au deuxième semestre de 2024, a identifié le besoin d'un partenaire de cycle de vie de garantie de bout en bout, possédant une expertise approfondie dans le secteur automobile, afin d'aider à rationaliser les opérations tout en offrant des normes de service client de premier plan.

Syncron s'est démarquée par son interface conviviale et intuitive appuyée par l'enregistrement simplifié de la garantie, l'automatisation et le suivi granulaire. Par rapport à d'autres partenaires potentiels, Bollinger Motors a fait remarquer que Syncron était rentable et adaptable à ses besoins commerciaux croissants.

Bollinger Motors a également souligné que la confiance envers la marque Syncron, la réputation de Syncron pour ses solutions FEO novatrices, robustes et souples et l'approche collaborative de l'équipe sont des facteurs qui ont influencé sa décision.

« Nous estimions que l'exhaustivité de la solution de garantie de Syncron était le facteur qui leur donnait l'avantage », a déclaré Rob Marcott, directeur du réseau après-vente commercial chez Bollinger Motors. « La plateforme nous permet de gérer tous les aspects du processus de garantie et de nous adapter à l'évolution de nos activités et de notre gamme de produits. »

Syncron Warranty relie et améliore l'ensemble du processus de garantie, permettant aux entreprises de traiter les réclamations, de faire le suivi des retours et de vendre de nouveaux plans de service sur une seule plateforme, tout en réduisant les coûts et en augmentant les revenus. Avec la garantie de Syncron, les clients de Syncron ont constaté une réduction allant jusqu'à 23 % des dépenses totales de garantie, une réduction de 30 % du temps de traitement des demandes de réclamation et une augmentation de 58 % du recouvrement des fournisseurs.

La garantie de Syncron permet aux concessionnaires de simplifier la gestion des garanties, de traiter les réclamations plus rapidement et d'améliorer le service à la clientèle, ce qui accroît la satisfaction et la fidélisation. Pour les utilisateurs finaux, elle assure la tranquillité d'esprit grâce à une résolution plus rapide des problèmes, à un service amélioré et à une expérience de propriété supérieure.

En plus d'obtenir une solution de gestion de garantie de bout en bout, Bollinger Motors obtient un partenaire de confiance pour sa croissance. « Syncron offre plus qu'une solution novatrice et globale de gestion des garanties - il s'agit en fait d'une solution pour offrir de la valeur en moins de neuf mois », a déclaré Anneliese Schulz, chef des revenus chez Syncron. « De nos jours, les clients comptent sur nous pour les aider à réduire leurs coûts et à simplifier et à numériser leurs activités de garantie, remplaçant ainsi les anciennes applications. Et au-delà de la bonne technologie, le temps pour la valeur et l'expertise réelle du domaine sont la formule gagnante pour permettre au client de réussir ».

Avec Syncron, Bollinger Motors acquiert un partenaire de confiance avec plus de 25 ans d'expertise dans l'industrie du marché secondaire et plus de 3 milliards de dollars en création de valeur annuelle auprès des fabricants d'équipement d'origine et des distributeurs à l'échelle mondiale. La garantie de Syncron est une composante essentielle de Syncron Connected Service Experience (CSX), une plateforme infonuagique axée sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine qui aide les fabricants et les entreprises de services à transformer leur approche de la gestion du cycle de vie des services du début à la fin.

Pour en savoir plus sur la garantie de Syncron, visitez syncron.com/warranty .

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à tirer parti de la nouvelle économie des services en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en renforçant la fidélisation des clients et en favorisant la transition vers la servicisation. Syncron aligne tous les services du marché secondaire sur sa plateforme infonuagique Connected Service Experience (CSX), aidant les entreprises à se démarquer grâce à des expériences commerciales exceptionnelles tout en stimulant une croissance importante des revenus. Les plus grandes marques mondiales font confiance à Syncron, ce qui fait d'elle la principale entreprise privée mondiale dans le domaine des solutions logicielles en tant que service (SaaS) de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, visitez syncron.com .

À propos de Bollinger Motors

Fondée en 2015 par Robert Bollinger, Bollinger Motors, Inc. est une entreprise américaine dont le siège social est situé à Oak Park, au Michigan. Bollinger Motors met au point des utilitaires châssis cabine entièrement électriques dans les classes 4 à 6. En septembre 2022, Bollinger Motors est devenue une société majoritaire de Mullen Automotive, Inc. Pour en savoir plus, visitez les sites bollingermotors.com et mullenusa.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg

SOURCE Syncron

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]