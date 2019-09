BOKS célèbre 5 ans d'activité physique, de bien-être et d'amusement pour les enfants canadiens

BOKS EST MAINTENANT PRÉSENT DANS PLUS DE 1 300 ÉCOLES CANADIENNES DANS LES 10 PROVINCES ET 3 TERRITOIRES

WOODBRIDGE, ON, le 23 sept. 2019 /CNW/ - BOKS (préparons la réussite de nos enfants), une initiative de la Reebok Canada Fitness Foundation, célèbre cinq années d'incidence favorable sur les enfants par le biais de l'activité physique et du mouvement à travers le Canada.

Les enfants d'aujourd'hui constituent la génération la moins active de l'histoire. L'année dernière, les enfants canadiens ont reçu la note D+ dans le Bulletin de l'activité physique chez les jeunes de ParticipACTION. Cela signifie que seulement 5 % des enfants canadiens âgés de 5 à 17 ans suivent les directives recommandées pour l'exercice quotidien. BOKS travaille pour améliorer ces statistiques.

Le programme BOKS pour l'école primaire et l'école moyenne fournit aux écoles un plan de cours gratuit de 24 semaines, la formation associée et des ressources conçues pour maintenir les enfants en santé et actifs. Le programme offre aux enfants de la maternelle à la 9e année l'occasion de s'inscrire à un programme non compétitif axé sur le développement personnel, le travail d'équipe et le divertissement.

Depuis son lancement au Canada, BOKS a connu une croissance considérable. Le programme est maintenant offert dans plus de 1 300 écoles dans les 10 provinces et les 3 territoires canadiens. BOKS et ses 2 600 bénévoles aident plus de 24 000 étudiants à demeurer actifs chaque année.

« Reebok est fière de faire partie de BOKS et de son incidence favorable sur les élèves et la communauté à l'aide de quelque chose que nous valorisons grandement : le mouvement », a déclaré Beth Robertson, vice-présidente de Reebok. « Des partenariats tels que celui existant entre BOKS et Reebok au Canada sont essentiels si nous voulons inverser les tendances en matière de santé. Nous nous tournons vers l'avenir de ce précieux programme qui continuera d'avoir une incidence favorable sur les jeunes pendant plusieurs années. »

Pour plus d'informations sur le programme BOKS ou pour l'introduire dans votre communauté, veuillez visiter : bokskids.ca.

Pour obtenir une liste de tous les événements associés à l'anniversaire de BOKS Canada à venir, veuillez visiter : https://www.bokskids.ca/fr/news/boks-canada-5th-anniversary/

À propos de BOKS

BOKS est un programme d'activité physique qui, grâce au pouvoir du mouvement, permet aux communautés scolaires d'introduire des améliorations ayant une incidence favorable sur la santé physique et mentale des enfants ainsi que sur les communautés au sein desquelles ces enfants évoluent. Soutenu par la science, BOKS fournit à chaque communauté scolaire un plan de cours solide, la formation associée et un soutien continu pour mettre en place et gérer des programmes permettant à l'enfant de se réaliser pleinement. Évolutif et fondé sur des preuves, BOKS envisage un monde dans lequel le mouvement fait partie du quotidien de chaque enfant afin de faciliter le développement dès le plus jeune âge d'un amour de la forme et de la nutrition. De son lancement dans une petite école primaire à sa croissance pour devenir une initiative reconnue à l'échelle mondiale, BOKS vise toucher un million d'enfants dans le monde au cours des cinq prochaines années.

www.bokskids.ca

SOURCE BOKS

Renseignements: Kimberley Medeiros, Directrice, BOKS Canada, Kimberley.medeiros@reebok.com, 416 460-2702; Jess Garbarino, Marketing et communications, BOKS International, Jess.garbarino@bokskids.org, 781 956-7725