ROSEMÈRE, QC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le conseil municipal de la Ville de Rosemère a adopté à l'unanimité une résolution d'appui au Mouvement Zachary Miron, fondé par David Miron et Veronica Martinez à la suite du décès tragique de leur fils en janvier 2024.

Zachary, 15 ans, était Externien de l'Externat Sacré-Cœur de Rosemère. Il est décédé lors d'une sortie scolaire après avoir consommé une seule canette de boisson énergisante, dont la caféine a interagi fatalement avec son médicament pour le TDAH. Le rapport de la coroner est sans équivoque sur les causes de sa mort.

Ce qui rend ce drame d'autant plus bouleversant, c'est que l'interaction entre les médicaments pour le TDAH et les boissons énergisantes est largement méconnue du grand public. Le cas de Zachary n'est pas un cas isolé au Canada. Pourtant, aucune indication claire n'est affichée sur les produits, et les professionnels de la santé n'informent pas systématiquement leurs patients de ce risque.

« Zachary fréquentait une école sur notre territoire. Ce drame nous touche directement. Les parents et les jeunes doivent être informés de ces risques le plus rapidement possible, on ne peut pas attendre que le gouvernement légifère pour poser des gestes concrets », a déclaré la mairesse Marie-Elaine Pitre.

Par cette résolution, le conseil municipal demande formellement au gouvernement du Québec de légiférer sans délai afin d'interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Rosemère se joint ainsi au momentum créé par la motion adoptée à l'unanimité par tous les partis de l'Assemblée nationale le 6 mai dernier.

Au-delà de l'interaction avec les médicaments pour le TDAH, la science documente depuis des années les effets néfastes des boissons énergisantes sur la santé des jeunes. Plusieurs pays ont déjà légiféré : la Lituanie, la Lettonie et la Norvège interdisent toutes la vente de ces produits aux mineurs. Les démarches sont aussi bien amorcées au Royaume-Uni. Le Québec ne devrait pas faire exception.

Le conseil municipal de Rosemère mandate également son administration pour élaborer les mesures règlementaires nécessaires afin d'interdire la vente de boissons énergisantes dans les établissements sportifs et récréatifs municipaux de Rosemère. La Ville agit ainsi dès maintenant, sans attendre une loi provinciale.

« Les municipalités ont un rôle à jouer. Nous avons la responsabilité de protéger les jeunes qui fréquentent nos installations. C'est un geste concret, et nous espérons inspirer d'autres municipalités à faire de même », a ajouté la mairesse.

À propos du Mouvement Zachary Miron

Fondé par les parents de Zachary, le Mouvement regroupe plusieurs organisations des milieux scolaire, sportif, médical et syndical du Québec. Il milite pour l'interdiction de la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans.

SOURCE Ville de Rosemère

Renseignements : Daniel Grenier, Direction des communications, des affaires publiques et des relations avec les citoyens, Tél. : 450 621-3500, poste 1243, [email protected]