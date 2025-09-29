QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Poursuivant une longue tradition de croissance, d'innovation et d'excellence, Boiseries Raymond vient d'aménager dans une toute nouvelle usine deux fois plus grande afin d'améliorer sa capacité de production et son vaste inventaire de produits de finition intérieure, avec une grande sélection de quincaillerie, dans le but de répondre aux besoins grandissant en matière de finition intérieure dans la grande région de Québec, et ainsi satisfaire les attentes multiples des entrepreneurs autant qu'à celles des rénovateurs.

Le directeur général du Groupe Boiseries Raymond, François Roussin, et le directeur général de l’usine de Québec, Benoît Lévesque, se félicitent de l’investissement réalisé en dépit de la menace de non-renouvellement des certificats d’immigrants de leurs travailleurs immigrants temporaires, en poste depuis plus de 2 ans. (Groupe CNW/Boiseries Raymond)

Depuis plus de 65 ans, Boiseries Raymond s'affirme comme un partenaire de choix pour ses clients, en ces temps de lourde pénurie de logements, avec un vaste choix de produits. L'entreprise démontre une agilité peu commune qui lui confère une capacité à gérer et livrer tous les types de projets, résidentiels et autres, en allant au-delà des standards du marché. « Au fil des ans, l'entreprise a su constamment s'adapter aux exigences et tendances des différents marchés et à l'évolution de l'industrie de la construction; ce qui lui a permis, comme leader de ce segment dans la région de Québec, de participer à plusieurs grands projets multi-logements, » a dit aujourd'hui son directeur général, François Roussin.

« Boiseries Raymond est fière de pouvoir poser sa griffe sur de nombreuses réalisations d'envergure dans la grande région de Québec autant que dans les marchés de Saguenay que de Rivière-du-Loup dans le Bas-St-Laurent et l'Est du Québec » a poursuivi François Roussin.

Depuis 2010, Boiseries Raymond a poursuivi une croissance constante, de manière organique et par acquisitions dans le grand marché de Québec. Tour à tour, Portes Lano, Portes Renaissance et Portes Landrek de Trois-Rivières ont rejoint les rangs de Boiseries Raymond confirmant ainsi son statut de leader incontesté. Avec sa nouvelle usine de plus de 25 000 pieds carrés dans la Capitale Nationale, l'entreprise accentue son expansion stratégique dans le marché de l'Est du Québec avec, notamment, l'ouverture d'un comptoir-contracteurs à Rivière-du-Loup dans le Bas St-Laurent : l'entreprise est au rendez-vous en accompagnant ses clients partout là où ils s'activent.

De plus, Boiseries Raymond et Escaliers Gilles Grenier ont noué, cette année, un partenariat pour créer l'entreprise Escaliers Grenier-Raymond, offrant des escaliers aux clients dans la région de Québec.

« Boiseries Raymond est devenue une organisation nationale capitalisant sur la force de son réseau avec un service à la clientèle hors-pair à la grandeur du Québec dans ses succursales et points de vente, en plus de Québec, à Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, St-Eustache et Gatineau » a poursuivi monsieur Roussin.

Celui-ci a précisé qu'en matière de finition intérieure, y inclus les rampes et les escaliers, l'entreprise assurait un leadership incontesté au Québec. Reconnue pour la qualité d'assemblage de ses produits, Boiseries Raymond se distingue, d'ajouter monsieur Roussin, par sa capacité d'innovation constante qui lui permet de proposer à l'industrie de la construction des produits de qualité entièrement fabriqués et assemblés ici, au Québec, avec des matières premières locales.

Monsieur Roussin a conclu en affirmant que Boiseries Raymond était engagée dans une phase de croissance et d'expansion dans la grande région de Québec.

Source : François Roussin, Directeur général ; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]