WHITESTONE, New York, 8 octobre 2025 /CNW/ - BODYARMOR Sports Drink a annoncé aujourd'hui un nouveau chapitre audacieux au Canada avec une identité visuelle renouvelée et le lancement de « Choose Better™ », une campagne de marque maîtresse qui célèbre les athlètes et les consommateurs ordinaires qui contestent le statu quo dans le but de devenir meilleurs chaque jour. Le déploiement à l'échelle nationale, qui commence ce mois-ci, comprend un nouveau mot-symbole frappant, un emballage moderne épuré et la toute première icône de la marque, conçue pour renforcer l'engagement de BODYARMOR envers les ingrédients réels, l'innovation et une meilleure hydratation pour vous.

Cette décision s'appuie sur la nouvelle identité de marque et la campagne que BODYARMOR a lancées aux États-Unis plus tôt cette année, faisant évoluer le design original dévoilé il y a près de 15 ans lorsque BODYARMOR est entré sur le marché et a redéfini la catégorie des boissons pour sportifs. Au Canada, cette évolution fait suite au lancement officiel de BODYARMOR en janvier 2024, marquant sa première expansion au-delà des États-Unis, et continue de créer un élan autour de l'identité mise à jour de la marque et de la nouvelle campagne.

Depuis le premier jour, BODYARMOR s'est bâti sur de meilleurs éléments. La marque a alimenté une croissance sans précédent dans la catégorie des boissons pour le sport en tenant quatre promesses fondamentales : une hydratation supérieure, des ingrédients meilleurs pour vous, un meilleur goût et aucune saveur, aucun édulcorant ou colorant artificiel. Bien que la catégorie ait évolué depuis que BODYARMOR est apparue pour la première fois en 2011, son ADN demeure inchangé : audacieux, authentique et résolument ancré dans le réel. Aujourd'hui, BODYARMOR apporte le même avantage au Canada.

La transformation de la marque repose sur quatre domaines clés :

Apparence et convivialité modernes Conception simplifiée pour mettre en valeur la réalité des ingrédients Portefeuille différencié Ramener l'audace et l'énergie dans la catégorie des boissons pour le sport traditionnel

« Chez BODYARMOR, nous cherchons sans relâche à être meilleurs demain que la veille, et le Canada est la prochaine frontière de ce parcours », a déclaré Tom Gargiulo, directeur du marketing chez BODYARMOR Sports Nutrition. « Grâce à une conception audacieuse, à des ingrédients réels et à une campagne qui témoigne du dynamisme des athlètes et des consommateurs canadiens, nous relevons de nouveau la barre. BODYARMOR a été créée pour remettre en question le statu quo, et notre évolution se reflète puissamment dans notre partenariat avec la LNH, une ligue qui incarne le courage, la passion et la performance que nous défendons, et qui est profondément ancrée dans le sport et la culture canadiens. C'est plus qu'un lancement. C'est un engagement envers un marché qui est prêt à mieux fonctionner. Nous sommes tous partants, et nous ne faisons que commencer. »

La campagne « Choose Better » sera diffusée à la télévision nationale, atteignant des villes clés comme Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, Calgary et Edmonton, et prendra également vie grâce à la création numérique, à la diffusion en continu, et aux extensions à l'extérieur de la maison et via les médias sociaux. Mettant en vedette les athlètes favoris des amateurs, Connor McDavid, et Vladimir Guerrero Jr., la campagne encourage les consommateurs canadiens à prendre des décisions plus réfléchies qui rendent aujourd'hui meilleur qu'hier, y compris sur la façon dont ils s'hydratent.

Vous pouvez voir la publicité complète ici : https://www.youtube.com/watch?v=GYHufz6f_Y4

Les amateurs peuvent repérer les athlètes vedettes lorsque la campagne sera diffusée à l'échelle nationale au début de la saison 2025-2026 de la LNH et commenceront à voir les nouveaux emballages en magasin en octobre, le déploiement à l'échelle nationale devant être terminé d'ici la fin de l'année.

À PROPOS DE BODYARMOR SPORTS NUTRITION

Chef de file dans le monde du sport et de l'hydratation active grâce à l'innovation révolutionnaire, BODYARMOR Sports Nutrition (BASN) cherche à devenir le numéro un de l'hydratation sportive. Rassemblant deux marques emblématiques, BODYARMOR et POWERADE (respectivement numéro 2 et numéro 3 dans la catégorie des boissons pour le sport), BASN évoque une culture entrepreneuriale soutenue par les ressources et les connaissances de l'une des entreprises les plus reconnues au monde, The Coca-Cola Company, qui a entièrement acquis BODYARMOR en 2021.

BODYARMOR perturbe le monde du sport et de l'hydratation active depuis 2011, offrant une boisson sportive haut de gamme avec des électrolytes et des antioxydants remplis de potassium pour offrir aux consommateurs une option d'hydratation meilleure pour vous. Près de 15 ans après la redéfinition de la catégorie des boissons pour le sport par BODYARMOR, la marque a été relancée en 2025 avec une identité visuelle renouvelée, y compris un nouveau mot-symbole, un emballage audacieux et la toute première icône de la marque. BODYARMOR Sports Drink est fait d'eau de noix de coco, sans arômes, édulcorants ou colorants artificiels. Il est faible en sodium et constitue une bonne source de potassium. Le portefeuille comprend BODYARMOR LYTE, une boisson sportive à faible teneur en calories et sans sucre ajouté; BODYARMOR ZERO SUGAR, une boisson sportive haut de gamme sans sucre ni glucides, sans édulcorants, arômes ou colorants artificiels; BODYARMOR Flash I.V., la toute première boisson de réhydratation rapide de la marque; BODYARMOR Flash I.V. Hydration Boosters, des bâtonnets de poudre en portion unique pour la réhydratation en déplacement; et BODYARMOR SportWater, une eau alcaline de qualité supérieure avec pH de 9+.

POWERADE a été créé en 1988 pour veiller à ce que les athlètes qui travaillent fort aient l'hydratation dont ils ont besoin pour continuer à travailler afin d'améliorer leurs performances. La marque a été relancée en 2023 avec une nouvelle identité visuelle, un objectif de marque et une formule révolutionnaire qui comprend 50 % d'électrolytes en plus.

