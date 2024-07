Alors que la génération Z et les milléniaux mènent un virage durable vers des modes de vie sans alcool et à faible teneur en alcool, Bodvár Rosé est à la tête de l'industrie avec des offres novatrices et haut de gamme de NoLo qui répondent aux demandes en constante évolution des consommateurs modernes.

JUPITER, Floride, 9 juillet 2024 /CNW/ - L'industrie de l'alcool subit une transformation importante, car la tendance sans alcool/faible alcool, appelée NoLo, redéfinit les préférences et les demandes des consommateurs. Bodvár Rosé, pionnier et innovateur dans l'industrie du vin rosé, est à l'avant-garde de ce changement avec ses offres haut de gamme de NoLo. Avec le lancement réussi de Bodvár No. 0, un rosé non alcoolisé, la marque continue d'établir de nouvelles normes et de répondre aux besoins changeants des consommateurs modernes.

« L'avenir de l'industrie de l'alcool repose sur des marques fortes au sein du segment NoLo qui répondent aux préférences des jeunes générations, a déclaré Bodvar Hafström, fondateur de Bodvár Rosé. "L'introduction de Bodvár No. 0 témoigne de notre engagement à diriger cette transformation de l'industrie, offrant une option non alcoolisée de qualité supérieure ainsi que nos vins de rosé primés."

Le mouvement NoLo, composé principalement de la génération Z et de la génération Y, entraîne un changement majeur dans l'industrie des boissons. Ces jeunes consommateurs accordent la priorité à la santé, au bien-être et à la consommation consciente, ce qui crée une hausse de la popularité des boissons sans alcool et à faible teneur en alcool. Ce changement présente à la fois des défis et des possibilités pour l'industrie, poussant les marques à délaisser les spiritueux traditionnels à forte teneur en alcool pour adopter des produits novateurs et de qualité. IWSR s'attend à ce que les volumes sans alcool augmentent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de +9 % entre 2022 et 2026. Bodvár Rosé est l'une des principales marques haut de gamme à l'échelle mondiale, répondant au double critère d'attrait pour les consommateurs de plus en plus nombreux qui préfèrent un mode de vie sans alcool ou à faible teneur en alcool, tout en s'alignant sur la tendance plus large de l'industrie à l'égard de la consommation d'alcool consciente et soucieuse de la santé.

« L'industrie de l'alcool est depuis longtemps dominée par des spiritueux à teneur élevée en alcool comme la vodka, le whisky, la téquila et le gin, avec des stratégies de vente axées sur des histoires de marque captivantes, a déclaré Rolf Cassergren, ancien vice-président d'Absolut Vodka et conseiller principal de Bodvár Rosé. « Cependant, les préférences changeantes des jeunes consommateurs posent un défi important. Bien que la demande pour des produits à teneur élevée en alcool demeure, les équipes de vente doivent maintenant passer de présentations de marque rapides à des discussions plus détaillées sur les processus de production et les ingrédients, comme les variétés de raisins. Cela rend le processus de vente plus long et complexe. Bodvár Rosé est bien placée pour relever ce défi avec une marque forte et un engagement inébranlable envers la qualité. « Notre capacité à nous adapter et à mettre l'accent sur l'innovation nous permet de prospérer dans ce marché en évolution, établissant de nouvelles normes pour l'industrie. »

Le portefeuille estimé de Bodvár Rosé comprend une belle famille de cinq vins rose saumon, chacun convenant à toutes les occasions. Produits dans la réputée région de Provence du sud de la France, ces vins rosés bénéficient de la combinaison parfaite du climat, du terroir, des techniques de vinification et du mélange minutieux des variétés de raisins. Bodvár No. 1 Rosé offre une expérience sèche, fraîche et fruitée avec des notes élégantes de baies rouges, tandis que le Côtes de Provence Bodvár No. 5 Rosé présente une teinte pâle avec des nuances de pétales de rose et un arôme complexe de fleurs d'agrumes et blanches, ce qui en fait un vin gastronomique idéal pour l'annéeplaisir avec les amis.

Fondée en 2007 dans les vignobles ensoleillés de Provence, Bodvár Rosé s'est toujours consacrée à la création de vins de rosé exceptionnels qui incarnent l'essence de la Riviera française. Avec des rosés primés reconnus pour leurs saveurs fraîches et nettes, Bodvár Rosé continue d'innover et de s'adapter aux préférences changeantes des consommateurs, veillant à ce que chaque produit maintienne l'héritage d'excellence de la marque. Chaque bouteille de Bodvár Rosé capte la joie et le romantisme de la Riviera française, ce qui fait de chaque gorgée une expérience luxueuse.

« Nous avons toujours été déterminés à fabriquer des vins de rosé qui incarnent l'élégance et l'esprit de la Riviera française, a déclaré M. Hafström. Nous adoptons la tendance NoLo tout en restant fidèles à nos racines. Notre objectif est d'offrir une expérience sophistiquée et agréable à tous les consommateurs, qu'ils préfèrent les options traditionnelles ou non alcoolisées."

Bodvár No. 0 sera disponible dans certains marchés à compter du quatrième trimestre de 2024. Pour en savoir plus, consultez le site www.bodvarrose.com.

À propos de Bodvár Rosé

Fondée en 2007 dans les vignobles ensoleillés de Provence, Bodvár Rosé est un producteur distingué de vins de rosé haut de gamme. Avec un dévouement envers la qualité et l'élégance, nos rosés primés sont reconnus pour leurs saveurs fraîches et nettes et leur capacité à apporter l'essence de la Riviera française à n'importe quelle occasion. Chaque bouteille est conçue pour capter la joie et la romance du sud de la France, faisant de chaque gorgée une invitation à vivre le luxe et la beauté d'un moment de Bodvár. Joignez-vous à nous pour célébrer les plaisirs de la vie dans certains restaurants, hôtels et détaillants du monde entier. Pour en savoir plus sur Bodvár Rosé et sur notre engagement à créer des souvenirs, visitez www.bodvarrose.com.

