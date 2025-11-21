BOUCHERVILLE, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - BMR, le détaillant et regroupement d'achat canadien dynamique et en pleine croissance, qui sert plus de 275 marchands et coopératives, est à la recherche de nouveaux produits et de nouveaux fournisseurs canadiens. Ayant pour mission de soutenir les entreprises locales, régionales et nationales, BMR se tourne vers des agences et fournisseurs canadiens pour que les tablettes de ses quincailleries et détaillants de matériaux de construction d'un bout à l'autre du pays soient garnies des meilleurs produits.

C'est donc pour cette raison que l'entreprise participe à un événement « Rencontrez les acheteurs » avec Hardlines inc., le service d'information du Canada dans le secteur de la rénovation domiciliaire. Cette journée permettra aux fournisseurs de rencontrer les commerçants membres BMR. L'événement « Rencontrez les acheteurs » se tiendra le 9 décembre 2025 à Ottawa au Hilton Garden Inn situé près de l'aéroport international d'Ottawa.

Organisé par Hardlines, cet événement « Rencontrez les acheteurs » se déclinera en deux temps. Une séance sera présentée en matinée le 9 décembre à laquelle participeront les principaux cadres de BMR, dont Alexandre Lefebvre, chef de la direction. Cette séance s'adresse à tous les fournisseurs inscrits. En après-midi, des rencontres individuelles seront organisées pour les entreprises qui souhaitent s'entretenir en personne avec un commerçant BMR.

« Chez BMR, le succès de notre vaste réseau de marchands au Canada est d'une importance capitale. Ces derniers servent les Canadiens et Canadiennes dans les villes et villages de l'est du Canada et nous voulons ainsi nous assurer de soutenir autant de fournisseurs canadiens que possible », explique Charles Grégoire-Béliveau, vice-président principal, Direction commerciale et relations avec les partenaires chez BMR. « C'est pourquoi nous avons voulu organiser cet événement « Rencontrez les acheteurs » avec Hardlines. Ce sera l'occasion pour nous de rencontrer des fournisseurs, d'aider nos marchands à élargir leur gamme de produits et de soutenir les fabricants et les agents de ce secteur. »

L'événement « Rencontrez les acheteurs avec BMR » offre aux fournisseurs une occasion incroyable d'accélérer leurs relations avec un groupe de détaillants important dans le secteur canadien de la rénovation domiciliaire. Des fournisseurs de toutes les catégories, de la quincaillerie aux articles ménagers en passant par les matériaux de construction et les produits de base, sont invités à y participer. Quelle que soit votre gamme de produits, vous pouvez vous joindre à la séance du matin pour en apprendre davantage sur les derniers projets de croissance et les stratégies de catégorie de BMR.

Un nombre limité de places sont aussi disponibles pour des rencontres avec des commerçants individuels en après-midi. Ces rencontres de type « réseautage express » seront organisées et coordonnées par l'équipe événementielle de Hardlines inc. Chaque fournisseur qui obtient une place dans la séance de l'après-midi est assuré d'avoir un entretien individuel avec un commerçant BMR approprié.

Pour vous inscrire à cet événement de réseautage unique en son genre, cliquez ici.

À propos d'Hardlines

Hardlines fournit des actualités et des informations stratégiques sur l'industrie de la rénovation et de l'amélioration résidentielle afin d'aider ce secteur, ainsi que ses acteurs, à être plus performants. En tant qu'entreprise spécialisée dans l'information, Hardlines se consacre à soutenir les détaillants et les gestionnaires de quincailleries, de centres de matériaux et de grandes surfaces de rénovation, ainsi que leurs sièges sociaux et les fournisseurs qui les approvisionnent. Ils proposent des actualités, des études, des conférences et des opportunités de mise en relation. Ils livrent une veille stratégique, identifient les tendances et produisent des analyses pour les dirigeants du secteur de la rénovation, les propriétaires et gestionnaires de magasins, ainsi que leurs fournisseurs.

À propos de BMR

BMR est une filiale de Sollio Groupe Coopératif regroupant plus de 275 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Les ventes au détail de BMR et de ses membres sont évaluées à près de 2 milliards de dollars par année et plus de 8 000 personnes travaillent au sein du réseau. BMR est le premier joueur québécois en importance dans le domaine de la quincaillerie et mène ses activités sous les enseignes BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard.

