MONTRÉAL, le 9 avril 2025 /CNW/ - La Super Ligue du Nord (SLN) est fière d'annoncer que BMO devient la banque officielle de la SLN. Dans le cadre du partenariat avec la ligue, BMO sera le partenaire présentateur de toutes les diffusions de matchs de la Super Ligue du Nord.

En tant que Banque du soccer, BMO jouera un rôle essentiel dans la diffusion de l'enthousiasme que connaît le soccer féminin professionnel canadien auprès des adeptes de tout le pays. L'investissement de BMO garantit que les amateurs auront accès à une couverture de haute qualité des matchs de la SLN. Les 75 matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires de la Super Ligue du Nord seront diffusés à l'échelle nationale sur plusieurs plateformes, notamment RDS, TSN, CBC/Radio-Canada.

« BMO est fier de soutenir la Super Ligue du Nord, renforçant ainsi son engagement de longue date à propulser la croissance du soccer en Amérique du Nord, a déclaré Catherine Roche, chef du marketing et des communications, BMO. Ce partenariat reflète notre croyance dans le pouvoir du sport de bâtir des collectivités plus fortes à travers le Canada et nous sommes ravis de participer à la croissance de la ligue, en inspirant les futures générations d'athlètes et d'adeptes d'un océan à l'autre. »

En plus du partenariat de diffusion, BMO aura une forte présence lors des événements clés de la SLN, y compris une visibilité proéminente et des activations de premier plan sur le terrain pendant les séries éliminatoires et la finale de la SLN. Ces points de contact avec la collectivité créeront des occasions d'engagement plus profond pour les amateurs, tout en renforçant le leadership de BMO dans le soutien au soccer.

« Nous sommes ravis d'accueillir BMO en tant que banque officielle de la Super Ligue du Nord, s'est réjouie Christina Litz, présidente de la SLN. L'engagement de BMO envers le soccer et les sports féminins est un complément parfait à la Super Ligue du Nord. Cet investissement de BMO dans la ligue permet aux amateurs de tout le pays de vivre la passion et le haut niveau de jeu, tout en contribuant à la visibilité et à la croissance du soccer féminin professionnel au Canada. »

BMO a été un pionnier dans la promotion du soccer et cette dernière collaboration avec la SLN renforce son engagement à soutenir la prochaine génération d'athlètes. Depuis 2005, BMO a également investi plus de 25 millions de dollars canadiens dans l'engagement, le développement et la promotion du soccer chez les jeunes à tous les niveaux de compétition au Canada, soutenant ainsi plus d'un million de jeunes athlètes dans ce sport. BMO a également été un commanditaire officiel de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en Amérique du Nord et la banque officielle de la phase finale de la Ligue des nations et de la Gold Cup de la CONCACAF 2023.

À propos de la Super Ligue du Nord

La Super Ligue du Nord est la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada. Le coup d'envoi aura lieu le 16 avril 2025 avec six clubs fondateurs : le Calgary Wild FC (en anglais), le Halifax Tides FC (en anglais), les Roses de Montréal , le Rapid Ottawa FC (en anglais), l' AFC Toronto (en anglais) et le Vancouver Rise FC (en anglais). Créée par des joueuses et des supporters, la ligue est ancrée dans les meilleures pratiques mondiales et s'efforce de promouvoir l'excellence canadienne dans le sport, l'équité et l'inclusion. Pour obtenir des mises à jour et des renseignements sur les billets, rendez-vous sur le site www.fr.SLN.ca .

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

