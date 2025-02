MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'il s'est joint au réseau IBM Quantum Network, étendant ainsi son leadership technologique en Amérique du Nord afin de favoriser l'amélioration des finances de ses clients et des collectivités qu'il sert.

BMO accède à l'infrastructure quantique avancée d'IBM, ce qui lui permet de développer et de déployer des solutions quantiques dans l'ensemble de ses activités. Cet investissement dans des capacités avancées est au cœur de la stratégie Le numérique au premier plan de BMO, qui vise à réaliser des progrès et à obtenir des résultats à grande échelle en fusionnant le savoir-faire humain et la technologie de pointe.

Stimuler l'innovation

BMO est la première banque canadienne à accéder au réseau IBM Quantum Network. L'utilisation du réseau permettra notamment d'accélérer le développement de nouvelles approches pour aider les clients à prospérer et soutenir la croissance de l'entreprise, d'optimiser les stratégies de portefeuille d'investissement et de découvrir des informations approfondies sur les solutions de gestion des risques.

« L'accès de BMO aux systèmes quantiques d'IBM représente une avancée audacieuse dans le cadre de notre stratégie Le numérique au premier plan, a indiqué Kristin Milchanowski, chef de l'intelligence artificielle et des données, BMO. L'informatique quantique recèle un potentiel de transformation et BMO est désormais positionné en tant que leader dans cet espace pour stimuler l'innovation future. »

« Les institutions financières du monde entier voient le potentiel de l'application de l'informatique quantique dans le monde réel et font rapidement de cette technologie un élément clé de leur stratégie, dès aujourd'hui, a poursuivi le Dr Scott Crowder, vice-président, Adoption quantique et développement commercial d'IBM Quantum. Nous sommes ravis que BMO fasse partie du réseau IBM Quantum Network et utilise nos systèmes et ressources quantiques pour commencer à développer des applications pour ses activités commerciales et l'aider à concrétiser ses aspirations. »

Le réseau IBM Quantum Network soutient les entreprises, les universités, les laboratoires et les chefs de file du secteur dans leur cheminement vers l'avancement de l'utilité quantique. Les membres ont accès à des ressources d'apprentissage, à des experts et à des événements pour accélérer la recherche et favoriser la collaboration.

