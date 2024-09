MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - BMO a publié aujourd'hui ᐑᒋᐦᐃᑐᐏᐣ wîcihitowin (prononcé : wee-chih-hito-win), son quatrième rapport annuel sur les partenariats et les progrès en matière autochtone. L'engagement de BMO auprès des clients, collègues et communautés autochtones repose sur trois piliers - l'éducation, l'emploi et l'autonomie économique - qui traduisent sa détermination à éliminer les obstacles à l'inclusion pour tous.

Illustration de la couverture : Thunderbird’s Tipi (2023) – détail d'une peinture murale réalisée par l'artiste Jordan Quequish (Première Nation du lac North Caribou), commandée par BMO et exposée dans sa succursale County Fair, à Thunder Bay (Ontario). (Groupe CNW/BMO Financial Group)

Un terme nehiyawewin/cri qui signifie s'aider et se soutenir mutuellement, ᐑᒋᐦᐃᑐᐏᐣ wîcihitowin met en lumière les partenariats de BMO avec les communautés autochtones et son engagement à leur égard, grâce à des récits inspirants de clients, d'employés et de leaders communautaires autochtones.

« La raison d'être de BMO - Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires - nous pousse à explorer et à promouvoir de nouvelles occasions d'affaires profitant aux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous sommes touchés par la confiance que nous accordent les clients autochtones, notamment ceux cités dans le rapport, a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier. Nos équipes poursuivent leur collaboration avec les Autochtones pour défendre les droits de la personne, l'inclusion financière et la durabilité, tout en respectant nos engagements en faveur d'une économie florissante, d'un avenir durable et d'une société inclusive. »

« En tant que membre du Comité consultatif autochtone (CCI) de BMO et chef d'entreprise ayant choisi BMO comme institution financière, je suis inspiré par les mesures prises par BMO pour inclure les perspectives autochtones dans de nombreux secteurs de ses activités. Grâce aux conseils du CCI, BMO s'efforce d'offrir un meilleur accès au financement pour les entreprises autochtones et continue d'offrir un accès inégalé aux services bancaires et aux prêts à l'habitation dans les réserves », a indiqué Denis Carignan, président et cofondateur de PLATO, Première Nation de Pasqua, Saskatchewan.

« Depuis plus de trente ans, les Services bancaires aux Autochtones (SBA) de BMO travaillent en étroite collaboration avec les communautés autochtones du Canada, contribuant à l'indépendance économique et soutenant les clients et les partenaires dans la construction de leur avenir, a précisé Michael Bonner, chef, Distribution, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, chef, Stratégies en matière de services bancaires aux Autochtones de BMO. Au cours de ces décennies, nous avons eu le privilège de travailler en partenariat avec les communautés, les collègues et les clients des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin de connaître leurs expériences personnelles. Qu'il s'agisse de faire tomber les barrières, d'ouvrir la voie à l'énergie propre, de mettre fin à la violence sexiste ou de promouvoir une utilisation responsable des terres, leurs récits de progrès et de changement nous inspirent. »

L'inclusion sans obstacles par l'éducation, l'emploi et l'autonomie économique : points saillants du rapport

BMO fournit plus de 14 milliards de dollars de services bancaires à plus de 300 communautés autochtones à travers le pays. BMO a autorisé plus de 251 millions de dollars de prêts à des fins d'habitation dans les communautés autochtones, notamment dans le cadre de son programme de prêts à l'habitation dans les réserves.





Pour avoir fait progresser les intérêts et le développement économique des Autochtones, BMO a reçu la certification Or du Programme d'accréditation de partenariat en relations autochtones (PAIR), depuis plus de 20 ans sans interruption. Le programme PAIR est administré par le Conseil canadien pour le commerce autochtone.





Cette année, BMO a lancé FinancesFutées MC , une plateforme d'éducation financière en ligne pour les membres des communautés autochtones. Il s'agit d'une expérience d'apprentissage interactive et gratuite qui décompose des concepts financiers complexes, tels que les scores de crédit, l'investissement et la planification de la retraite, afin d'aider les clients à améliorer leurs finances.





, une plateforme d'éducation financière en ligne pour les membres des communautés autochtones. Il s'agit d'une expérience d'apprentissage interactive et gratuite qui décompose des concepts financiers complexes, tels que les scores de crédit, l'investissement et la planification de la retraite, afin d'aider les clients à améliorer leurs finances. Sur un total de 26 millions de dollars de dons et d'engagements en faveur de causes autochtones au Canada , BMO a versé 6,7 millions de dollars pour des prix, des bourses et des initiatives uniques en faveur de l'éducation. Cela comprend le nouveau Programme BMO Jeunes leaders autochtones destiné aux étudiants en foresterie de l'Université Laval , qui offre des bourses et des possibilités d'acquérir des compétences essentielles en foresterie ainsi qu'une formation en entrepreneuriat afin d'encourager le lancement d'entreprises durables.





, BMO a versé 6,7 millions de dollars pour des prix, des bourses et des initiatives uniques en faveur de l'éducation. Cela comprend le nouveau Programme BMO Jeunes leaders autochtones destiné aux étudiants en foresterie de l'Université , qui offre des bourses et des possibilités d'acquérir des compétences essentielles en foresterie ainsi qu'une formation en entrepreneuriat afin d'encourager le lancement d'entreprises durables. BMO soutient les employés autochtones en leur offrant un soutien sur mesure par l'entremise du programme Parcours de carrière Miikana de la Banque. Parmi les 45 pour cent d'employés autochtones qui ont rejoint Miikana à ce jour, le taux de rétention est de 94 pour cent.





Afin d'offrir aux entreprises autochtones un meilleur accès au capital, BMO a lancé le programme BMO pour les entrepreneurs autochtones. Afin d'accélérer la croissance de leur entreprise, les entrepreneurs peuvent recevoir des prêts allant jusqu'à 150 000 $ pour des investissements en capital tels que l'amélioration de l'équipement et de la propriété, ainsi que pour le fonds de roulement, y compris les stocks, les salaires et les paiements de location.





Conformément à ses engagements en matière d'approvisionnement auprès des autochtones, BMO a dépensé 77 millions de dollars de 2021 à 2023, dépassant largement son objectif de dépenser 10 millions de dollars par an d'ici 2023. En outre, Ascension de BMO, le programme de développement d'entreprises diversifiées de la Banque, soutient les entreprises autochtones en leur offrant des possibilités de réseautage, d'éducation, de mentorat et de développement.





En collaboration avec l'Université des Premières Nations du Canada et Reconciliation Education, BMO propose, gratuitement au grand public, un programme d'éducation en ligne, ᓂᓯᑐᐦᑕᒧᐃᐧᐣ Nisitohtamowin. Tiré du mot cri signifiant compréhension, Nisitohtamowin donne un aperçu de 500 ans d'histoire coloniale au Canada du point de vue des peuples autochtones et le programme a été mis à jour avec du contenu sur le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) des peuples autochtones..

Pour en savoir plus, lisez le rapport complet.

Accédez à l'apprentissage en ligne Nisitohtamowin gratuit.

Plus de renseignements sur les engagements de BMO envers les clients, les collègues et les communautés autochtones.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

