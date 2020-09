Le programme annuel donne la valeur d'une journée de commissions liées aux opérations générées par BMO Marchés des capitaux dans le monde

Le programme a déjà recueilli plus de 26 millions de dollars canadiens et soutenu plus de 5 000 étudiants depuis 2005

MONTRÉAL, NEW YORK et LONDRES, le 24 sept. 2020 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux a annoncé aujourd'hui que la journée annuelle de négociation de son programme Action-Éducation a permis d'amasser 1,6 million de dollars canadiens, somme qui sera remise sous forme de bourses d'études à des étudiants d'Amérique du Nord et du Royaume-Uni.

Chaque année, BMO Marchés des capitaux donne la valeur d'une journée complète de commissions liées aux opérations sur actions effectuées pour le compte des investisseurs institutionnels aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, à des organismes caritatifs qui cherchent à améliorer l'accès à l'éducation pour les étudiants moins fortunés, au moyen de bourses d'études et d'autres programmes. L'initiative a permis d'amasser plus de 26 millions de dollars canadiens et a aidé plus de 5 000 étudiants depuis son lancement en 2005.

« Je suis fier de la journée de négociation de notre programme Action-Éducation, un événement annuel qui nous aide à avoir le cran de faire une différence, même en ces temps extraordinaires, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. Maintenant dans sa 16e année, il s'agit d'un programme percutant qui nous permet, avec nos clients, de nous associer à des organismes de bienfaisance offrant des bourses, des programmes de mentorat et des possibilités de perfectionnement essentiels à des étudiants brillants et prometteurs en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. »

« Des organisations comme la Fondation Jackie Robinson ne pourraient pas accomplir le travail important qu'elles accomplissent sans les contributions financières de commanditaires comme BMO Marchés des capitaux et son programme Action-Éducation, a indiqué Josiah Hood, boursier Jackie Robinson et représentant principal, BMO Gestion mondiale d'actifs. À une époque où les disparités raciales sont mises en évidence, il est encore plus important de continuer à soutenir les organisations qui favorisent un changement de fond. Ma vie a été transformée grâce à l'investissement que la Fondation Jackie Robinson a fait en moi. »

« Grâce au programme Action-Éducation et à Lime Connect, j'ai reçu une bourse de 10 000 $, que j'ai utilisée pour financer mes études de maîtrise. J'ai également eu l'occasion de faire un stage chez BMO, ce qui m'a menée à un poste à temps plein, a révélé Shalini Menon, boursière Lime Connect et analyste, BMO Marchés des capitaux. En tant que personne aveugle, je suis ravie d'avoir la chance de travailler avec BMO pour découvrir comment rendre les technologies et les systèmes financiers accessibles et le secteur financier plus inclusif et ouvrir la voie à d'autres personnes aveugles qui souhaitent faire carrière dans le secteur bancaire. »

Cette année, le produit de la journée annuelle de négociation du programme Action-Éducation sera remis aux neuf organismes suivants :

