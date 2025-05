Les nouveaux FNB à gestion active de BMO offrent une gamme de stratégies basées sur les actions pour les investisseurs canadiens

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement de cinq nouveaux FNB tirant parti des connaissances du marché de Brian Belski, stratège en chef, Placements et chef de l'équipe Stratégie de placement de BMO Marchés des capitaux.

Comptant plus de 35 ans d'expérience en stratégie de placement et en gestion de portefeuille, tant à Wall Street qu'à Bay Street, Brian Belski est un collaborateur régulier et bien connu de nombreux réseaux d'information financière en Amérique du Nord. Les nouveaux FNB à gestion active sont conçus pour représenter les points de vue de l'équipe Stratégie de placement sur les thèmes et les secteurs fondamentaux, s'appuyant sur les critères de placement de chaque modèle et sur la discipline.

« Nous sommes ravis de tirer parti des forces et du savoir-faire de notre équipe Stratégie de placement et de notre équipe de recherche sur les actions pour permettre à un plus grand nombre d'investisseurs canadiens d'accéder à notre processus de placement de longue date, un processus fondé sur la discipline, a déclaré Brian Belski, stratège en chef, Placements, BMO Capital Markets Corp. Ces nouveaux FNB BMO offriront aux investisseurs canadiens un plus grand choix et la possibilité d'investir dans des stratégies qui correspondent à nos perspectives de marché à long terme pour le Canada et les États-Unis. »

Nom du FNB BMO Renseignements supplémentaires Séries de

parts Symbole

boursier FNB BMO équilibré

canadien et

américain de base

Plus Le FNB BMO équilibré canadien et américain

de base cherche à procurer un équilibre entre

le revenu et la plus-value en capital à long

terme en investissant, directement ou

indirectement, dans des titres de participation

et des titres d'emprunt canadiens et

américains. Parts en

$ CA ZBCB FNB BMO d'actions

canadiennes Plus Le FNB BMO d'actions canadiennes Plus

cherche à procurer une plus-value du capital

à long terme en investissant, directement ou

indirectement, dans des actions canadiennes

et, dans une moindre mesure, dans des

actions américaines. Parts en

$ CA ZBEC FNB BMO d'actions

américaines à forte

capitalisation axé

sur la valeur et la

discipline Le FNB BMO d'actions américaines à forte

capitalisation axé sur la valeur et la discipline

cherche à procurer une plus-value du capital

à long terme en investissant, directement ou

indirectement, dans des actions américaines

à grande capitalisation ayant des

caractéristiques de valeur. Parts en

$ CA ZBVU FNB BMO de

croissance des

dividendes

américains Le FNB BMO de croissance des dividendes

américains cherche à procurer un revenu

et une plus-value du capital à long terme en

investissant, directement ou indirectement,

dans des actions américaines qui versent des

dividendes, en mettant l'accent sur une

croissance, un rendement et des dividendes

constants. L'exposition aux devises étrangères de la

partie du portefeuille du FNB BMO attribuable

aux parts couvertes sera couverte par rapport

au dollar canadien. Parts en

$ CA ZBDU Parts

couvertes ZBDU.F FNB BMO ciblé

d'actions

américaines Le FNB BMO ciblé d'actions américaines

cherche à procurer une plus-value du capital

à long terme en investissant, directement ou

indirectement, dans des titres de participation

d'émetteurs aux États-Unis. L'exposition aux devises étrangères de la

partie du portefeuille du FNB BMO attribuable

aux parts couvertes sera couverte par rapport

au dollar canadien. Parts en

$ CA ZBEU Parts

couvertes ZBEU.F

Chacun des nouveaux FNB BMO a clôturé son offre initiale de parts et est coté et négocié à la bourse Cboe Canada Inc.

Pour plus d'informations, visitez le site www.bmo.com/fnb

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié des FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les fonds négociés en bourse s'échangent comme des actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Financial Group

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416-867-3996