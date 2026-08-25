BMO Groupe financier annonce son intention de racheter jusqu'à 25 millions de ses actions ordinaires

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- La Banque de Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui son intention, sous réserve de l'autorisation du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIF) et de la Bourse de Toronto (TSX), d'acheter à des fins d'annulation jusqu'à 25 millions de ses actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Les achats seront effectués par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et pourront également être effectués par l'intermédiaire d'autres bourses désignées et d'autres systèmes de négociation canadiens ou par tout autre moyen pouvant être autorisé par un organisme de réglementation des valeurs mobilières, y compris par le biais d'un programme d'achat automatique, d'achats en bloc, de placements privés ou d'un programme de rachat d'actions aux termes d'ordonnances d'exemption délivrées par les autorités de réglementation en valeurs mobilières (les ordonnances d'exemption).

La Banque de Montréal (la Banque) a l'intention de déposer un avis d'intention à cet égard auprès de la Bourse de Toronto et, sous réserve des approbations réglementaires, l'offre débuterait le ou autour du 8 septembre 2026 et prendrait fin le 7 septembre 2027, à moins qu'elle ne soit résiliée plus tôt conformément à ses modalités. Les actions ordinaires susceptibles d'être rachetées représentent environ 3,6 pour cent du « flottant » (selon la définition de ce terme qu'en donne le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) d'actions ordinaires en date du 31 juillet 2026. Le calendrier et le montant des rachats aux termes de ce programme sont assujettis aux autorisations des organismes de réglementation et sont à la discrétion de la direction, qui fonde ses décisions sur des facteurs tels que la tenue des marchés. Exception faite des achats faits aux termes d'une ordonnance d'exemption, généralement à escompte par rapport au cours du marché en vigueur, la Banque paiera les actions à leur valeur marchande au moment de leur acquisition.

Au 31 juillet 2026, il y avait 697 146 398 actions ordinaires de la Banque de Montréal émises et en circulation, et le flottant se composait de 696 863 163 actions ordinaires.

L'offre publique de rachat dans le cadre normal des activités proposée offrira à la Banque plus de souplesse pour gérer sa situation de capital.

Les actions ordinaires de la Banque de Montréal sont inscrites aux cotes des bourses de Toronto et de New York.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque a commencé le 5 septembre 2025 et se poursuit jusqu'au 4 septembre 2026.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent communiqué de presse contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse peuvent comprendre notamment des énoncés concernant l'intention de BMO de racheter les actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique d'achat dans le cours normal des activités. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « avoir pour but », « planifier », « s'engager à », « viser », « perspectives », « calendrier », « suggérer », « chercher à » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes de nature générale ou précise. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de presse de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prédire les effets. Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, y compris les défis liés à la main-d'œuvre, et les variations des taux de change et des taux d'intérêt, la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, y compris les tarifs, les mesures de rétorsion et les politiques d'atténuation des tarifs, les modifications de nos notations de crédit, la cybersécurité et la sécurité de l'information, y compris la menace d'atteinte à la protection des données, de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que la possibilité de déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service, la résilience technologique, l'innovation et la concurrence, le changement technologique, y compris l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle (IA) dans notre organisation, y compris l'IA générative, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les risques environnementaux et sociaux, notamment les changements climatiques, le marché de l'habitation au Canada et l'endettement des particuliers, les pressions inflationnistes, les changements apportés aux lois, y compris la législation et l'interprétation des lois fiscales ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, y compris si la Banque était désignée comme une banque d'importance systémique mondiale, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement, les liquidités et les exigences en matière de capital, les changements de politique monétaire, fiscale ou économique, les marchés financiers ou du crédit faibles, volatils ou illiquides, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous œuvrons, l'exposition à des litiges ou à des questions réglementaires importantes et leur résolution, notre capacité à faire appel des résultats de ces questions avec succès et l'échéancier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces questions, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, notre capacité à réussir nos plans stratégiques, à conclure des acquisitions ou des cessions et à intégrer des acquisitions, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, et de réaliser les avantages escomptés de ces plans et transactions, les principales estimations et les jugements comptables et les incidences des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et liés aux infrastructures, y compris en ce qui concerne le recours à des tiers, les activités des marchés financiers internationaux, l'émergence d'urgences sanitaires de grande envergure ou de pandémies, ou leur prolongation, et leur incidence sur les économies locales, nationales ou internationales ainsi que l'aggravation qui en découle de certains risques susceptibles de toucher nos résultats futurs, les répercussions possibles de guerres ou d'opérations terroristes sur nos activités, les catastrophes naturelles et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section des Risques pouvant influer sur les résultats futurs et aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, de marché, de liquidité et de financement, de modèle opérationnel, non financier, juridique et réglementaire, et sur les risques stratégiques, environnementaux, sociaux et de réputation, à la section Gestion globale des risques du Rapport annuel 2025 de BMO et la section Gestion des risques de notre Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre 2026 de BMO, qui présentent tous l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée dans le but d'aider les actionnaires et les analystes à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses économiques importantes étayant les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent celles qui figurent dans la section Évolution de la situation économique et perspectives du Rapport annuel 2025 de BMO, mis à jour dans la section Évolution de la situation économique et perspectives et dans la section Gestion des risques - Évolution des risques politiques et commerciaux de notre Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026, ainsi que dans la section Provision pour pertes sur créances du Rapport annuel 2025 de BMO, mis à jour dans la section Provision pour pertes sur créances de notre Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026. Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine et à la conjoncture de marché globale, ainsi qu'à leur effet combiné sur nos activités, sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique globale et du secteur des services financiers en particulier, nous utilisons principalement les données économiques historiques, les liens passés entre les variables économiques et financières ainsi que les risques qu'ils posent pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

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SOURCE BMO Groupe Financier

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