BMO fait un don de 3,5 M$ à la Fondation du CHUM pour élargir l'accès aux soins et faire progresser des traitements qui changent des vies partout au Québec

Le soutien de BMO favorise le développement de thérapies novatrices et de recherches essentielles.

Ce don appuie la recherche en santé mentale et en chirurgie thoracique, ainsi que l'accessibilité des soins et le développement durable au CHUM.

MONTRÉAL, le 18 août 2026 /CNW/ -- Chaque jour, les équipes du CHUM innovent pour offrir des soins d'exception et bâtir un système de santé plus humain, plus accessible et plus durable. C'est pour soutenir cette mission que BMO s'engage aux côtés de la Fondation du CHUM par un geste philanthropique d'envergure, qui permettra de concrétiser des initiatives ambitieuses au bénéfice des patientes et patients à travers le Québec.

Réinventer les traitements en santé mentale

Pour les personnes souffrant de troubles de l'humeur et de toxicomanie réfractaires qui résistent aux traitements traditionnels, les options demeurent limitées. Grâce à l'appui de BMO, le Centre d'innovation thérapeutique en psychiatrie et troubles associés pourra accélérer le développement d'approches personnalisées combinant traitements novateurs et psychothérapie cognitivo-comportementale.





Pour les personnes souffrant de troubles de l'humeur et de toxicomanie réfractaires qui résistent aux traitements traditionnels, les options demeurent limitées. Grâce à l'appui de BMO, le Centre d'innovation thérapeutique en psychiatrie et troubles associés pourra accélérer le développement d'approches personnalisées combinant traitements novateurs et psychothérapie cognitivo-comportementale. Lever les barrières à l'accès aux soins

Un fonds d'urgence pour l'accessibilité aux soins, couvrant notamment des frais de transport ou d'hébergement, sera créé afin d'aider les personnes en situation financière précaire à recevoir les traitements et le soutien nécessaires à leur santé.





Un fonds d'urgence pour l'accessibilité aux soins, couvrant notamment des frais de transport ou d'hébergement, sera créé afin d'aider les personnes en situation financière précaire à recevoir les traitements et le soutien nécessaires à leur santé. Bâtir l'hôpital durable de demain

Le CHUM a choisi d'agir en réduisant durablement son empreinte environnementale et en intégrant les enjeux climatiques au cœur de ses décisions. Le don de BMO permettra d'accélérer la mise en œuvre de pratiques concrètes pour un système de soins plus responsable et résilient, qui protège les ressources et le bien-être des générations futures.





Le CHUM a choisi d'agir en réduisant durablement son empreinte environnementale et en intégrant les enjeux climatiques au cœur de ses décisions. Le don de BMO permettra d'accélérer la mise en œuvre de pratiques concrètes pour un système de soins plus responsable et résilient, qui protège les ressources et le bien-être des générations futures. Propulser la recherche

Enfin, ce don participe à soutenir la création d'une chaire de recherche à l'Université de Montréal, avec l'appui de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal présidée par le Dr Ferraro, chef du service de chirurgie thoracique du CHUM. Cette chaire représente un pas de géant dans la lutte contre les maladies pulmonaires et thoraciques.

« L'engagement de BMO envers la Fondation du CHUM contribue à élargir l'accès aux soins, à faire progresser la recherche et à développer de nouvelles thérapies, tout en renforçant notre système de santé. Nous sommes fiers de collaborer avec des organisations comme le CHUM, qui placent l'innovation au cœur de leur mission pour améliorer la santé des patientes et des patients, et créer un impact durable dans notre communauté. » -- Grégoire Baillargeon, président, BMO Québec

« Les grandes avancées en santé naissent lorsque des partenaires engagés choisissent d'agir concrètement. Par ce don remarquable, le plus important venant d'une institution financière à notre Fondation, BMO contribue bien plus qu'au financement de projets : il devient un maillon essentiel d'un mouvement collectif qui accélère l'innovation et redéfinit les possibilités en santé. » -- Pascale Bouchard, présidente-directrice générale, Fondation du CHUM

À propos de BMO Générosité - Le cran de faire une différence

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant la générosité et le bénévolat des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2025, BMO a versé plus de 124 millions de dollars pour favoriser le progrès dans les collectivités, dont 115,7 millions de dollars en contributions philanthropiques à des centaines d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Les employés de BMO ont consacré plus de 65 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 40,3 millions de dollars de dons dans le cadre des campagnes annuelles de la Banque.

Pour en savoir plus : BMO Générosité

À propos de la Fondation du CHUM

Depuis 28 ans, la Fondation du CHUM rallie une communauté engagée autour d'un objectif commun : soutenir le développement d'un centre hospitalier de calibre mondial, le CHUM, pour que chaque patiente et patient puisse recevoir les meilleurs soins, ici même, au Québec. Grâce à la générosité des donatrices et donateurs, la Fondation assure une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère le développement technologique et permet au CHUM d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement.

Pour en savoir plus : fondationduchum.com

Toute mention du « CHUM » réfère à l'établissement dont le nom complet est Santé Québec - Centre hospitalier de l'Université de Montréal.

SOURCE Fondation du CHUM

Contact : Louis-Julien Dufresne, [email protected]; Contact : Cateryne Rhéaume, [email protected]