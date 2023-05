BMO élargit son programme de littératie financière afin d'aider les Canadiens à améliorer leurs finances

L'expansion de la plateforme numérique innovante offre des ressources éducatives sur des sujets liés à la littératie financière, notamment l'accession à la propriété, l'établissement d'un budget et la gestion du crédit.

Une étude récente montre que plus de trois Canadiens sur quatre (77 pour cent) souhaitent accroître leurs connaissances en matière de finances personnelles.

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui l'expansion de FinancesFutées BMO, une plateforme d'éducation en ligne offrant des ressources interactives sur des sujets liés aux finances personnelles, qui permet aux Canadiens d'améliorer leurs finances en prenant des décisions financières éclairées.

Les dernières conclusions de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances ont révélé que 77 pour cent des Canadiens souhaitent en savoir plus sur l'épargne et l'investissement (50 pour cent), la planification de la retraite (35 pour cent), l'établissement d'un budget (30 pour cent), les cotes de crédit (22 pour cent) et l'achat d'une maison (19 pour cent).

De plus, un autre sondage de BMO révèle que 58 pour cent des Canadiens considèrent que les outils et ressources de littératie financière sont un aspect important des services bancaires en ligne et deux tiers d'entre eux (65 pour cent) souhaitent avoir accès à des conseils personnalisés.

FinancesFutées BMO organise des sujets tels que l'établissement d'un budget, la gestion du crédit et l'accession à la propriété dans des listes de lecture, permettant aux Canadiens d'en apprendre davantage sur la manière de gérer leurs finances grâce à une plateforme innovante et largement accessible.

« FinancesFutées BMO est une ressource pratique pour tous les Canadiens qui cherchent à mieux comprendre des sujets financiers personnels importants et à prendre des décisions financières en toute confiance, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. Des outils numériques comme ceux-ci appuient notre engagement à l'égard d'une économie prospère en donnant à nos clients les moyens d'aller plus loin dans leurs projets financiers et d'améliorer leurs finances. »

BMO a initialement lancé FinancesFutées BMO pour les nouveaux arrivants au Canada dans le cadre de son programme Nouveau commencement en novembre 2022, avec des sujets de littératie financière pour les Néo-Canadiens qui commencent à bâtir leurs finances. BMO met maintenant la plateforme à la disposition de tous les Canadiens pour leur permettre d'en apprendre davantage sur des sujets importants en matière de finances personnelles et d'acquérir des connaissances financières en tout temps et en tout lieu.

L'expansion de FinancesFutées BMO s'ajoute à une large offre d'outils numériques innovants et d'informations en temps réel alimentées par l'IA qui favorisent la littératie financière et donnent aux clients les moyens d'améliorer leurs finances :

CreditView de BMO : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur cote de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour les aider à gérer leur profil de crédit au moyen des Services bancaires en ligne et des Services mobiles.

Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur cote de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour les aider à gérer leur profil de crédit au moyen des Services bancaires en ligne et des Services mobiles. Mon info BMO : Afin d'épargner davantage, de surveiller les dépenses et les valeurs des comptes, et de repérer les activités inhabituelles, 25 infos sont offertes pour fournir aux clients un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes qui les aide à prendre de bonnes décisions en matière de dépenses. Voici quelques infos populaires en ligne :

Afin d'épargner davantage, de surveiller les dépenses et les valeurs des comptes, et de repérer les activités inhabituelles, 25 infos sont offertes pour fournir aux clients un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes qui les aide à prendre de bonnes décisions en matière de dépenses. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : À l'aide de l'intelligence artificielle, cette info surveille les flux de trésorerie des clients et leur indique s'ils manqueront d'argent au cours des sept prochains jours.

À l'aide de l'intelligence artificielle, cette info surveille les flux de trésorerie des clients et leur indique s'ils manqueront d'argent au cours des sept prochains jours.

Catégorisation des dépenses : Cette info informe les clients lorsqu'il y a une augmentation importante dans une catégorie de dépenses précise ou qu'un essai gratuit a expiré.

: Cette info informe les clients lorsqu'il y a une augmentation importante dans une catégorie de dépenses précise ou qu'un essai gratuit a expiré. Compte amplificateur d'épargne BMO : Pour faciliter et automatiser l'épargne, le nouveau Compte amplificateur d'épargne BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, sa fonction numérique d'objectifs d'épargne permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

Pour plus de renseignements sur FinancesFutées BMO, veuillez consulter le site www.bmo.com/financesfutees.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la stratégie Le numérique au premier plan de BMO et pour savoir comment BMO met l'accent sur la création d'une banque axée sur le numérique et prête pour l'avenir, afin de favoriser le progrès pour ses clients, de libérer le pouvoir de ses employés et de favoriser la fidélisation, la croissance et l'efficience, veuillez consulter le site https://aproposde.bmo.com/notre-strategie/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

SOURCE BMO Financial Group

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327