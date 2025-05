BMO offre aux investisseurs un autre moyen de s'exposer à l'or, avec l'avantage supplémentaire d'un flux de trésorerie mensuel

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (ZWGD).

Le FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or cherche à procurer une plus-value en capital à long terme au moyen d'une exposition au prix du lingot d'or, après déduction des frais et des dépenses, en investissant directement ou indirectement dans des placements à long terme de lingots d'or non grevés, tout en atténuant le risque de baisse par l'utilisation d'une stratégie d'écarts sur options d'achat couvertes.

Le nouveau FNB BMO offre aux investisseurs un autre moyen d'investir dans des métaux précieux et complète la gamme innovatrice de FNB d'or physique de BMO, qui comprend :

le FNB BMO lingots d'or (ZGLD/ZGLD.U);

le FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens (ZGLH).

« Le nouveau FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or est un exemple des produits innovants que BMO Gestion mondiale d'actifs propose aux investisseurs, offrant une exposition à l'or physique tout en fournissant un flux de liquidités, a indiqué Bipan Rai, directeur général, chef, Stratégies, FNB et Solutions structurées, BMO Gestion mondiale d'actifs. Pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer à l'or, ce FNB est une nouvelle stratégie à envisager et peut avoir sa place dans leur portefeuille. »

Le FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or a clôturé son offre initiale de parts et est coté et négocié à la Bourse de Toronto.

Avantages d'investir dans l'or*

L'exposition à l'or physique peut être une bonne composante de base au sein d'un portefeuille, car les métaux précieux ont historiquement tendance à avoir une corrélation plus faible avec les catégories d'actif traditionnelles, comme les actions et les obligations et offre aux investisseurs un moyen efficace de diversifier leur portefeuille.

Par le passé, l'or a procuré des taux de rendement positifs dans des conditions de marché en hausse ou d'inflation élevée.

L'or est depuis longtemps considéré comme une valeur refuge pendant les périodes d'incertitude économique.

* Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié des FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Cette communication est fournie à titre informatif seulement. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués. Il est préférable, en toute circonstance, d'obtenir l'avis de professionnels.

Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les fonds négociés en bourse s'échangent comme des actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

