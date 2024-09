La conception moderne et axée sur le numérique de L'Académie BMO est tournée vers l'avenir. Elle offre un environnement d'apprentissage hybride alliant harmonieusement les expériences en personne et virtuelles. Que ce soit pour l'apprentissage, la planification, les discussions ou les célébrations, L'Académie BMO est outillée pour accueillir toutes sortes d'événements porteurs d'innovation, de collaboration et d'avancement professionnel.

« L'investissement de BMO dans cette installation d'apprentissage unique et ultramoderne au cœur du quartier Yonge-Dundas de Toronto souligne notre engagement à favoriser la croissance de nos employés et à bâtir une culture d'apprentissage continu à l'échelle de la Banque, a déclaré Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent, culture et marque, BMO. L'Académie BMO offre un espace dynamique et durable où nos équipes peuvent participer à des expériences de collaboration et d'apprentissage transformatrices. Cet espace jouera un rôle catalyseur dans le parcours des employés de BMO, des clients et de la collectivité avoisinante vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive. Nous sommes fiers d'accueillir les employés de BMO à L'Académie BMO. »

L'espace de réunion du Forum de L'Académie BMO, pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes, se divise en trois salles. Il comprend un système audiovisuel de pointe, six salles de classe numériques et six espaces de travail flexibles pour de plus petits ateliers et des discussions de groupe. Tout l'espace de L'Académie se veut polyvalent; tout le mobilier est adaptable et déplaçable pour répondre aux différents besoins en matière d'apprentissage et d'événements.

« Ce bâtiment a été conçu pour encourager les relations personnelles, essentielles dans notre façon d'aborder l'apprentissage dans un environnement hybride, a déclaré George Della Rocca, chef, Affaires immobilières, BMO. L'installation novatrice favorise la durabilité, l'accessibilité et l'inclusivité pour soutenir les progrès de nos collègues, de nos clients et de la collectivité. L'Académie BMO est un élément important de notre investissement global dans notre présence immobilière mondiale modernisée. »

L'Académie BMO a été conçue et construite avec des techniques de conception, des matériaux et des technologies écoresponsables répondant aux normes de durabilité les plus élevées - la certification LEED Or -, faisant valoir l'engagement de BMO à l'égard d'un avenir durable. Les systèmes mécaniques et électriques, l'éclairage automatisé et le système d'eau efficace favorisent la conservation de l'énergie, sans compter le système centralisé de gestion des ordures réduisant le volume de déchets finissant au dépotoir.

Les installations souples et rassembleuses de L'Académie BMO sont conçues pour répondre à un large éventail de besoins afin que chaque événement, du gala de remise de prix à la séance de planification stratégique, puisse être adapté aux exigences particulières des employés et des partenaires.

L'Académie BMO se situe au dernier étage de la Place BMO, le plus récent espace de travail de la Banque inauguré en avril 2023. Ancien grand magasin de 350 000 pieds carrés, l'installation accueillant plus de 3 200 employés est équipée de nouvelles technologies, d'espaces de travail flexibles et de cafés de connexion. Il se distingue aussi par ses caractéristiques en matière d'accessibilité et de bien-être, notamment un centre de bien-être pour la méditation, la prière et l'allaitement, des toilettes non genrées accessibles, une salle de purification et un cercle de partage, des ascenseurs munis de commandes vocales et en braille, une stratégie de couleurs adaptée à la neurodiversité qui facilite la navigation, ainsi que des terrasses extérieures et des salles de bien-être nouvellement inaugurées.

À propos de BMO Groupe financier

