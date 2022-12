MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW/ - La Banque de Montréal (BMO) (NYSE : BMO) (TSX : BMO) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition de Radicle Group Inc, un chef de file de Calgary en matière de services-conseils en durabilité et de solutions axées sur le marché, ainsi que de mesure et de gestion des émissions axées sur la technologie. L'équipe de direction et le personnel de Radicle se joindront au groupe Marchés mondiaux de BMO Marchés des capitaux, avec effet immédiat.

BMO a annoncé l'acquisition le 20 juillet 2022. La transaction fait progresser l'ambition climatique de BMO, qui souhaite être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre. Alors que les organisations et les particuliers s'efforcent de gérer les risques et de mettre à l'échelle les technologies nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques, le savoir-faire et les solutions novatrices de Radicle font de BMO un chef de file du marché qui aide les entreprises à effectuer la transition.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 Oct. 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis (et sont faites conformément aux règles d'exonération de cette loi) et des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document peuvent comprendre, sans s'y limiter, des énoncés relatifs aux plans d'intégration de Radicle Group Inc., à l'accélération des efforts de réduction des émissions, à la prestation de services plus durables et à l'exploration de nouveaux marchés, à nos stratégies ou nos actions futures, nos cibles et nos engagements, au cadre réglementaire dans lequel nous évoluons, aux résultats ou aux perspectives de nos activités, ainsi qu'aux déclarations faites par notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « s'engager à », « viser » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que spécifique. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison d'un certain nombre de facteurs, dont plusieurs ne dépendent pas de notre volonté et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment : les avantages prévus de l'opération proposée n'ont pas été obtenus dans les délais prévus, ou n'ont pas été obtenus du tout, en raison de changements dans la situation économique générale, la conjoncture des marchés, les lois, les règlements et leur mise en application, et en raison du niveau de concurrence dans les secteurs où Radicle Group Inc. exerce ses activités; la performance de la société ne se situe pas au niveau attendu ou n'est pas conforme à sa performance historique; la capacité de BMO d'intégrer Radicle Group Inc. rapidement et efficacement; le temps consacré par la direction à gérer des problèmes liés à l'opération; l'évolution de nos portefeuilles de prêts au fil du temps; le besoin d'une participation active et continue des parties intéressées (dont les entreprises, les institutions financières et les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux); le développement et le déploiement de nouvelles technologies et de solutions propres au secteur; la coopération internationale; l'élaboration de règlements à l'échelle mondiale; notre capacité à mettre en œuvre avec succès différentes initiatives dans les délais prévus; la conformité de diverses tierces parties à nos politiques, procédures et exigences juridiques; et les autres facteurs mentionnés dans la section sur les risques qui pourraient influer sur les résultats futurs (Risks That May Affect Future Results), ainsi que les sections concernant les risques liés au crédit et aux contreparties, au marché, à l'assurance, à la liquidité et au financement, aux aspects opérationnels non financiers, à la réglementation et aux affaires juridiques, aux stratégies, aux aspects environnementaux et sociaux et à la réputation, dans la section Gestion globale des risques du Rapport annuel 2022 de BMO, qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs ainsi que sur notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Les investisseurs et les autres personnes doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont présentés dans le but d'aider nos actionnaires et analystes à comprendre l'opération proposée, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224