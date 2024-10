MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - BMO Assurance a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouvel assistant numérique alimenté par l'IA, conçu pour améliorer le processus de souscription sur le terrain pour les conseillers en assurance vie. Intégrée à l'Azure OpenAI Service de Microsoft, cette innovation offre aux conseillers une solution numérique de pointe pour les aider à répondre aux besoins de leurs clients et s'inscrit dans l'objectif plus large de BMO Assurance de faire évoluer le secteur grâce à des améliorations numériques qui éliminent la complexité et simplifient l'expérience client. L'assistant numérique alimenté par l'IA de BMO Assurance utilise une technologie d'IA générative et a été déployé en interne en août 2024 et devrait être lancé en externe par étapes le 30 novembre 2024.

Premier assistant numérique du genre dans le secteur de l'assurance vie individuelle au Canada, la solution axée sur l'IA de BMO rationalise le processus de souscription sur le terrain en offrant un accès instantané à des renseignements essentiels qui aident les conseillers à répondre aux besoins d'assurance de leurs clients. En réduisant le temps consacré aux requêtes complexes et à la recherche de documents, cette solution d'IA contribue à accélérer le processus de souscription sur le terrain.

« BMO Assurance est fier d'être le premier fournisseur au Canada à lancer une solution fondée sur l'IA qui contribue à accélérer le processus de souscription sur le terrain en éliminant les complexités pour les conseillers et les clients, a déclaré Rohit Thomas, président et chef de la direction, BMO Assurance. Ce n'est qu'un début. Nous évoluons, et à mesure que nous le faisons, notre utilisation responsable des améliorations de l'IA continuera de se concentrer sur des solutions numériques d'abord qui offrent un meilleur soutien à nos conseillers et un service plus exceptionnel à leurs clients. »

Principales caractéristiques de la solution d'IA de BMO :

Concentration sur la souscription sur le terrain : La solution a été conçue en tenant compte du travail de terrain du conseiller, la solution facilite les processus de souscription en temps réel, sur le terrain.

La solution a été conçue en tenant compte du travail de terrain du conseiller, la solution facilite les processus de souscription en temps réel, sur le terrain. Efficacité et rapidité : La solution automatise la recherche, offrant un accès rapide aux informations de souscription sur le terrain et éliminant le besoin de passer au crible de nombreux documents.

La solution automatise la recherche, offrant un accès rapide aux informations de souscription sur le terrain et éliminant le besoin de passer au crible de nombreux documents. Interface conviviale : La solution soutient les conseillers en leur offrant une expérience transparente lors des interactions avec les clients, garantissant un engagement personnalisé à chaque point de contact.

« L'IA générative offre d'énormes possibilités pour le secteur de l'assurance, et ce lancement est une étape importante qui représente un grand pas en avant dans l'amélioration de l'expérience de l'assurance pour les conseillers et les clients, s'est expliqué Chris Barry, président de Microsoft Canada. Félicitations à l'équipe de BMO Assurance pour ce lancement. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration afin de favoriser l'innovation dans le secteur ».

Aider les conseillers à se concentrer sur les besoins de leurs clients

La solution d'IA de BMO Assurance s'appuie sur la technologie pour simplifier le processus de souscription sur le terrain afin que les conseillers puissent se concentrer sur l'établissement de relations plus solides avec leurs clients afin de les aider à améliorer leurs finances.

« Cette innovation transformera le processus de souscription sur le terrain pour les conseillers lorsqu'ils rencontrent leurs clients, en leur offrant des réponses aux questions courantes de souscription médicale au bout des doigts, a indiqué Katarina Nikolic, vice-présidente et tarificatrice en chef, BMO Assurance. BMO Assurance s'efforce d'offrir aux conseillers des solutions numériques de pointe afin qu'ils puissent s'assurer que les Canadiens tirent profit de l'assurance personnalisée dont ils ont besoin et qu'ils méritent. »

Le lancement de cet assistant numérique alimenté par l'IA s'inscrit dans la stratégie plus large de BMO Assurance visant à intégrer les technologies de pointe dans l'ensemble de ses activités et est étayé par la culture de gouvernance et d'utilisation responsable des données de BMO. Au fur et à mesure que cette innovation évoluera, elle continuera d'offrir une plus grande valeur, renforçant ainsi la position de chef de file de BMO Assurance dans le secteur des produits d'assurance vie et de rentes.

À propos de BMO Assurance

BMO Assurance est un fournisseur de confiance qui offre une gamme complète de produits et de services d'assurance, répondant aux divers besoins des particuliers, des familles et des entreprises partout au Canada. Nos produits vont au-delà de l'assurance vie et des rentes et englobent l'assurance crédit, l'assurance voyage et les solutions de transfert des risques liés aux régimes de retraite. À BMO Assurance, nous nous engageons à fournir aux conseillers et aux clients des outils novateurs, un service personnalisé et des renseignements stratégiques qui favorisent la réussite.

En tant que membre de BMO Groupe financier, nous sommes déterminés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, en nous appuyant sur la solidité et la stabilité de l'une des principales institutions financières d'Amérique du Nord. Notre engagement à l'égard de l'innovation et de l'excellence fait de BMO Assurance un partenaire de confiance pour les conseillers et les clients, aujourd'hui et à l'avenir.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

