Les partenariats sont axés sur la commercialisation de la technologie, la collaboration en matière de recherche, le développement des compétences et le partage des connaissances à travers l'Amérique du Nord.

Ils s'inscrivent dans le cadre de l'annonce récente de la création de l'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO, et l'accent mis par la Banque sur l'adoption responsable des technologies

MONTRÉAL, CHICAGO et SAN FRANCISCO, le 13 avril 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui de nouveaux partenariats avec l'Industrie Quantique Canada (IQC) et le Chicago Quantum Exchange (CQE) (en anglais), renforçant l'engagement de la Banque auprès des principaux organismes de recherche, des acteurs du secteur et des instances décisionnaires du domaine de l'informatique quantique.

Les partenariats suivent l'annonce faite par BMO le 9 avril de la mise sur pied de l'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO, un nouveau centre d'excellence dédié à la mise en œuvre et à la gouvernance responsables de l'intelligence artificielle (IA) ainsi qu'au développement de capacités quantiques. Ensemble, ces initiatives reflètent l'engagement de BMO envers l'innovation, le développement et l'intégration des technologies qui façonneront l'avenir des services financiers et de l'économie dans son ensemble.

Par l'intermédiaire de ses collaborations avec l'IQC et le CQE, BMO participe à des partenariats structurés, en phase de démarrage, au sein de l'écosystème, visant à favoriser le partage des connaissances, le développement des compétences et le dialogue entre les milieux universitaires, l'industrie et les décideurs politiques. Ces engagements soutiennent l'approche de longue date de BMO qui cherche à personnaliser l'expérience client, à renforcer le savoir-faire des équipes et à automatiser les processus, tout en contribuant à l'émergence d'applications des technologies quantiques qui auront un impact sur la prestation des services financiers.

« Les technologies quantiques recèlent un potentiel considérable à long terme, mais soulèvent également d'importantes questions en matière de sécurité, de gouvernance et d'applications concrètes, a rappelé Kristin Milchanowski, chef de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique, BMO. Ces partenariats nous permettent de collaborer de manière constructive avec des organisations de premier plan au Canada et aux États-Unis alors que ce secteur continue de se développer, tout en adoptant une approche responsable et éclairée, fondée sur la collaboration, l'apprentissage et la préparation. »

La participation de BMO dans l'Industrie Quantique Canada met la Banque en relation avec le premier consortium quantique canadien piloté par les entreprises, qui rassemble des sociétés de premier plan et des partenaires stratégiques couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur quantique. Par l'intermédiaire de l'IQC, BMO s'engage directement dans l'écosystème quantique canadien, en apportant des perspectives fondées sur le savoir-faire de ses banquiers spécialisés dans les technologies, son expérience des services financiers à l'échelle de l'organisation et sa prise en compte des enjeux liés à la préparation à long terme.

« Le Canada a joué un rôle prépondérant dans l'avènement de l'ère quantique. Il s'agit désormais de traduire ce leadership en capacités concrètes, en débouchés commerciaux et en avantages, a indiqué Lisa Lambert, présidente-directrice générale, Industrie Quantique Canada. La participation de BMO reflète le passage de la phase d'exploration à celle de la mise en œuvre, ainsi que le rôle que jouent les principales institutions financières dans le développement de l'économie quantique canadienne. »

Grâce à son partenariat avec le Chicago Quantum Exchange, BMO collaborera avec un pôle intellectuel basé dans le Midwest qui fait progresser la science et l'ingénierie de l'information quantique, forme la main-d'œuvre dans ce domaine et stimule l'économie quantique, en collaboration avec des universités de premier plan, des laboratoires nationaux et des partenaires industriels. Avec le siège de direction de BMO aux États-Unis situé à Chicago, ce partenariat offre un cadre local propice à un dialogue continu, à l'organisation de rencontres et à des actions axées sur les professionnels du secteur, notamment en leur permettant de découvrir les dernières recherches et les talents étudiants dans le domaine des services financiers.

« Le CQE met en place et développe un écosystème quantique complet en collaborant étroitement avec des partenaires issus de secteurs clés, tels que la finance, afin de faire progresser l'ensemble du processus, de la découverte au déploiement, a déclaré David Awschalom, titulaire de la chaire Liew Family en ingénierie et physique quantiques à l'Université de Chicago et directeur fondateur du CQE. Les technologies quantiques offrent un potentiel substantiel aux institutions financières, des réseaux quantiques qui peuvent améliorer la protection des données personnelles, aux approches en informatique quantique pouvant permettre de détecter les fraudes plus efficacement au fil du temps. Engager dès le début un dialogue intersectoriel avec des partenaires tels que BMO qui partagent notre engagement en faveur d'une croissance responsable et efficace du secteur quantique est essentiel pour développer une économie quantique solide. »

Ensemble, ces partenariats traduisent l'approche à long terme de BMO vis-à-vis des technologies émergentes en tant que conseiller financier et bailleur de fonds, mais aussi en tant qu'innovateur : en collaborant dès les premières phases avec les principaux organismes de recherche et les acteurs du secteur, en investissant dans les connaissances et les talents, et en mettant en place la gouvernance et la compréhension institutionnelle nécessaires pour évaluer de manière responsable les applications potentielles à mesure que l'écosystème quantique mûrit.

Récemment, BMO est devenu la première banque canadienne à se joindre au réseau IBM Quantum Network, étendant ainsi son leadership technologique en Amérique du Nord. BMO a aussi été reconnu par Evident AI comme l'une des 10 premières banques au monde en matière d'innovation dans le domaine de l'IA, a reçu le prix Commercial Banking Impact Award dans la catégorie Intelligence artificielle et analytique avancée de Datos Insights, et a été nommé l'une des entreprises les plus innovantes au monde par Fast Company.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

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