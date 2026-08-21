BMO annonce des distributions en espèces à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour août 2026

MONTRÉAL, le 21 août 2026 /CNW/ -- BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois d'août 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)1 qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 28 août 2026 recevront les distributions en espèces payables le 2 septembre 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 28 août 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($) FNB BMO TAP AAA ZAAA 0,126 FNB BMO TAP AAA (parts couvertes) ZAAA.F 0,124 FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)* ZAAA.U 0,126 FINB BMO obligations totales ZAG 0,039 FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible) ZEQT.T 0,100 FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible) ZBAL.T 0,049 FNB BMO TAP BBB ZBBZ 0,163 FNB BMO TAP BBB (parts couvertes) ZBBZ.F 0,162 FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)* ZBBZ.U 0,163 FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus ZBCB 0,060 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,075 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible) ZWC.T 0,333 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,081 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,170 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts à flux de trésorerie cible) ZWB.T 0,488 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,210 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,150 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible) ZWA.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie (parts à flux de trésorerie cible) ZWEN.T 0,488 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,160 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé (parts à flux de trésorerie cible) ZWHC.T 0,413 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or ZWGD 0,170 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts à flux de trésorerie cible) ZWGD.T 0,333 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,350 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie (parts à flux de trésorerie cible) ZWT.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,160 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines (parts à flux de trésorerie cible) ZWK.T 0,450 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités (parts à flux de trésorerie cible) ZWU.T 0,625 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,022 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,041 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,148 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,089 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,066 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,110 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes (parts à flux de trésorerie cible) ZWP.T 0,333 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible) ZWE.T 0,333 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,060 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) ZGDV 0,034 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,085 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 0,190 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible) ZWG.T 0,333 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) ZGIF 0,050 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) ZGRT 0,055 FINB BMO obligations de gouvernements ZGB 0,112 FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible) ZGRO.T 0,058 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,059 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,102 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,096 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,085 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,085 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,057 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,091 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,057 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,028 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,036 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,057 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,034 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,040 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,048 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,071 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,051 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,100 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,050 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,034 FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés ZDIV 0,104 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,200 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 0,175 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,180 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,060 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,047 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,029 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,026 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,049 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,106 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,163 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,074 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,068 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,071 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,080 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,060 FNB BMO de croissance des dividendes américains ZBDU 0,070 FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes) ZBDU.F 0,070 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,055 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts à flux de trésorerie cible) ZWH.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible) ZWS.T 0,413 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,077 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,093 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,086 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,120 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,093 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* ZUCM.U 0,089

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U et ZUCM.U.

1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (FGDCM), FTSE International Limited (FTSE), Frank Russell Company (Frank Russell), FTSE Fixed Income LLC (FTSE FI) ou les sociétés membres du London Stock Exchange Group (ensemble avec FGDCM, FTSE, Frank Russell et FTSE FI, les concédants de licence) ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ni ne font la promotion des FNB BMO. Les parties concédantes ne font aucune prétention, prédiction ni déclaration, et ne donnent aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, concernant i) les résultats attendus de l'utilisation du ou des indices des FNB FTSE BMO, ii) les niveaux auxquels sont censés se situer les indices des FNB FTSE BMO à une heure donnée, un jour donné ou autrement, ou iii) la pertinence d'un indice sous-jacent aux fins auxquelles ils sont utilisés dans le cadre des FNB FTSE BMO mentionnés aux présentes. Chacun des indices des FNB FTSE BMO est établi et calculé par FGDCM ou FTSE, et les droits d'auteur sur les valeurs des indices des FNB FTSE BMO et sur les listes de composantes des indices appartiennent respectivement à FGDCM ou FTSE. Les concédants de licence n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée aux indices des FNB FTSE BMO, et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. FTSEMD est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée sous licence.

Les titres adossés à des prêts sont des titres de créance à taux variable ou à taux fixe émis en différentes tranches, comportant divers degrés de risque, par des fiducies ou d'autres entités ad hoc (les « émetteurs de TAP ») et garantis par un portefeuille sous-jacent comprenant principalement des prêts accordés à des entreprises dont la notation est inférieure à la catégorie investissement. Le FNB TAP AAA BMO poursuit son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, au moins 85 % de son actif net dans des TAP qui, au moment de l'achat, sont notés AAA ou l'équivalent par un organisme d'évaluation reconnu à l'échelle nationale. Le FNB TAP BBB BMO poursuit son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, au moins 75 % de son actif net dans des TAP qui, au moment de l'achat, sont notés BBB.

Dans les présentes, AAA désigne l'ordre des paiements en cas d'un défaut et ne représente pas la notation des prêts sous-jacents au sein du TAP. S'il y a des défauts de paiement ou si la garantie de l'émetteur de TAP est autrement sous-performante, les paiements préétablis pour les tranches prioritaires ont préséance sur ceux des tranches mezzanine (une ou plusieurs tranches subordonnées à la tranche prioritaire, p. ex., les tranches AAA sont de niveau prioritaire, tandis que les tranches BBB sont de niveau mezzanine), et les paiements préétablis pour les tranches mezzanine ont préséance sur ceux des tranches subordonnées ou des tranches non prioritaires. La portion la plus risquée est la tranche de capitaux propres, qui absorbe les premières pertes et qui devrait répondre de la totalité ou de la majeure partie des défauts de paiement des prêts aux entreprises détenus par l'émetteur de TAP. Elle sert à protéger les autres tranches, de rang supérieur, contre le défaut.

Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital.

Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur. Un remboursement de capital qui n'est pas réinvesti réduira la valeur liquidative du FNB BMO, ce qui pourrait réduire la capacité de ce dernier à générer un revenu futur. Les investisseurs ne doivent tirer aucune conclusion sur le rendement des placements du FNB BMO en se fiant au montant de cette distribution. Un remboursement de capital ne peut être effectué par une série d'un FNB BMO que dans la mesure où le compte de capital présente un solde positif pour la série pertinente. Dans la mesure où le solde du compte de capital devient nul, ou est à risque de le devenir, les distributions mensuelles peuvent être réduites ou annulées sans préavis.

Le montant en dollars de la distribution mensuelle que l'investisseur reçoit est révisé au début de chaque année civile. Le montant en dollars est un facteur du taux de distribution annualisé des parts à flux de trésorerie cible (qui est le taux établi dans les profils individuels de FNB BMO dans le prospectus simplifié des FNB BMO), de la valeur liquidative par part d'une série d'un FNB BMO à la fin de l'année civile précédente et du nombre de parts à flux de trésorerie cible du FNB BMO détenues au moment de la distribution. Même si cela n'est pas prévu, nous pourrions également ajuster la distribution mensuelle en cours d'année, si les conditions des marchés financiers ont considérablement nui à la capacité du FNB BMO de maintenir la distribution en question. Si nous apportons un tel ajustement à la distribution mensuelle, nous publierons un communiqué de presse à cet effet. Le taux de distribution applicable aux parts à flux de trésorerie cible peut être supérieur au taux de rendement ou au rendement du portefeuille du FNB BMO qui offre ces parts. Par conséquent, si l'investisseur choisit de recevoir une partie ou la totalité des distributions mensuelles régulières en espèces, la valeur de son placement dans le FNB BMO pourrait diminuer au fil du temps.

Les distributions provenant de parts à flux de trésorerie cible comprendront un remboursement de capital. Un remboursement de capital ne reflète pas nécessairement le rendement de placement du FNB BMO et il ne doit pas être confondu avec le « taux de rendement » ou le « revenu ». Les investisseurs ne doivent tirer aucune conclusion sur le rendement des placements du FNB BMO à partir du montant de ces distributions. Un remboursement de capital ne crée pas d'impôt exigible immédiatement, mais réduit le prix de base rajusté (le « PBR ») de l'investisseur au fil du temps, ce qui peut avoir une incidence fiscale lors de la vente du placement. Les investisseurs doivent consulter un conseiller fiscal.

Les placements dans les FNB BMO et dans les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des commissions, des honoraires de gestion et des frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus du FNB BMO ou des séries FNB du fonds d'investissement BMO en question avant d'investir. Les FNB BMO et les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus. Les FNB BMO et les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

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Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

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SOURCE BMO Financial Group

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