Les campeurs ont maintenant accès à un système d'énergie solaire fiable

SHENZHEN, Chine, 16 septembre 2022 /CNW/ - L'automne qui s'annonce est une excellente occasion de célébrer les récoltes et de planifier une excursion en camping pour profiter de la beauté de la nature qui nous entoure et ressentir les changements saisonniers. BLUETTI rend tout cela possible grâce à la Glamping Ready qui se déroule du 16 au 30 septembre.

EB3A (600 W, 268 Wh, 430 W à chargement rapide)

EB3A+PV200 (600 W, 268 Wh, 200 W à énergie solaire)

Le nouvel EB3A dispose d'une capacité de 268 Wh et d'un onduleur de 600 W CA, ce qui le rend aussi portable que puissant pour surpasser la plupart des concurrents sur le marché actuel. Il prend en charge un débit de charge allant jusqu'à 430 W (courant alternatif et photovoltaïque), ce qui signifie qu'un chargement à 80 % ne prend que 30 minutes.

AC200P+3*PV200 (2 000 W, 2 000 Wh, 600 W à énergie solaire)

AC200MAX+PV350(2 200 W, 2 048 Wh, 350 W à énergie solaire)

Des ustensiles de cuisine comme les grils électriques, les friteuses et les mélangeurs peuvent être nécessaires pour un voyage de camping immersif. Les modèles phares, l'AC200P et l'AC200MAX, dotés d'une puissance de sortie de 2 000 W / 2 200 W (4 800 W en cas de surtension), remplissent toutes ces fonctions, car ils captent la lumière illimitée du soleil et la convertissent en énergie stockable.

Câble B230 + P090D à DC7909 (capacité d'expansion de 2 048 Wh)

En tant qu'ensemble de batteries d'extension d'une capacité de 2 048 Wh, le B230 est largement compatible avec les BLUETTI AC200MAX, AC200P, EB150 et EB240. Il peut être utilisé comme une source d'alimentation autonome puisque plusieurs sorties sont intégrées pour une charge polyvalente, notamment 1*18 W USB-A QC3.0, 1*100 W PD3.0 USB-C et un allume-cigarette 1*12 V/10 A.

Pendant la campagne Glamping Ready , tout achat de B230 chez BLUETTI donnera droit à un P090D à DC7909 gratuit, qui est nécessaire pour connecter les B230 aux stations d'alimentation.

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/

