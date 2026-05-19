BAKOU, Azerbaïdjan, 19 mai 2026 /CNW/ - En tant que partenaire officiel d'ONU-Habitat, BLUETTI, un chef de file mondial de l'énergie propre, a été invité au 13e Forum urbain mondial (WUF13) à Bakou. Eric Fang, directeur général de Paygo et Energy Storage, a prononcé une allocution devant la High-Level Business Assembly, décrivant comment les technologies d'énergie propre règlent la crise mondiale du logement et renforcent la résilience des collectivités.

BLUETTI au WUF13 : partenariat avec ONU-Habitat pour stimuler l’urbanisation durable à l’échelle mondiale (PRNewsfoto/BLUETTI)

Avec pour thème « Loger le monde : des villes et collectivités sûres et résilientes », le WUF13 souligne les défis auxquels font face trois milliards de personnes dont le logement est inadéquat. BLUETTI affirme que « l'équité du logement » est indissociable de « l'équité énergétique », une conviction qui caractérise la mission de l'entreprise d'apporter de l'énergie propre à chaque foyer.

« L'accès à une énergie propre et fiable n'est pas un luxe ; c'est une pierre angulaire de la dignité humaine, des opportunités et de la résilience de la communauté », déclare Eric Fang. « Selon la vision de BLUETTI, chaque système de stockage d'énergie déployé est plus qu'une simple source d'énergie : il s'agit d'un atout fondamental qui aide les familles vulnérables à bâtir un avenir plus sûr. Nous fournissons plus que de la lumière, nous apportons de l'espoir. »

Eric Fang a détaillé l'impact mondial de BLUETTI dans le cadre de l'initiative « Lighting An African Family » (LAAF). À ce jour, le programme a donné des trousses d'énergie solaire à plus de 20 000 familles, ainsi qu'à 30 écoles et communautés, améliorant ainsi directement la vie de plus de 60 000 personnes.

Pour combler le fossé financier dans les régions en développement, BLUETTI a introduit le système PAYGO (Pay-As-You-Go) conçu sur mesure pour les marchés africains, combinant du matériel à haut rendement et des options de financement flexibles. En permettant aux familles d'avoir accès à de l'électricité propre grâce à des paiements abordables, BLUETTI résout non seulement la pauvreté énergétique, mais favorise également l'entrepreneuriat local et l'autosuffisance économique.

Renforcer la résilience, pour ne laisser aucune communauté sur le bord du chemin

De l'éclairage hors réseau dans les villages éloignés à l'alimentation d'urgence pour les zones sinistrées, BLUETTI reste à l'avant-garde de la transition énergétique. Grâce à des collaborations à long terme avec des ONG internationales et des organisations mondiales, BLUETTI continue de fournir des solutions énergétiques diversifiées pour remplir sa mission d'autonomiser l'humanité grâce à des énergies propres et de veiller à ce qu'aucune communauté ne soit oubliée.

À propos de BLUETTI

Pionnier des technologies de l'énergie propre, BLUETTI propose des solutions éprouvées allant des systèmes de secours sur batterie pour la maison aux alimentations électriques portatives pour les aventures en plein air. Recevant la confiance des utilisateurs de plus de 120 pays et régions, BLUETTI reste engagé en faveur de la durabilité à long terme et de l'innovation responsable.

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SOURCE BLUETTI

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