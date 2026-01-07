LAS VEGAS, le 7 janv. 2026 /CNW/ -- BLUETTI, pionnier de la technologie dans le domaine de l'énergie propre, lance l'Elite 320 lors de son événement « BLUETTI 2026 Energy Vision ». Conçue comme une centrale électrique mobile de type valise de 3 200 Wh, l'Elite 320 combine une grande capacité de batterie, une efficacité énergétique élevée, une mobilité sur roues et une protection par onduleur de 10 ms pour fournir une alimentation de secours résidentielle fiable et abordable lors des pannes d'électricité, des urgences et des interruptions du quotidien.

BLUETTI Elite 320 CES

Une alimentation de secours à haute capacité, facile à déplacer selon vos besoins

L'Elite 320 est équipée d'une impressionnante batterie LiFePO₄ de 3 200 Wh, conçue pour offrir une durée de vie de plus de dix ans. Cela représente plus de 66 heures d'alimentation pour un réfrigérateur, soit jusqu'à deux jours d'énergie essentielle pour la maison. Ses roues pleines et sa poignée télescopique facilitent le déplacement de cette station de 34 kg entre la cuisine, le salon et l'extérieur. Grâce à une puissance de sortie de 1 800 W en onde sinusoïdale pure et à ses 11 ports de sortie, les utilisateurs peuvent alimenter tous les appareils essentiels, notamment les réfrigérateurs, les fours à micro-ondes, les machines à café et l'éclairage.

Un rendement élevé pour optimiser la consommation d'énergie.

L'autonomie de l'alimentation de secours est prolongée grâce à une efficacité accrue du système. L'Elite 320 affiche une consommation à vide ultra-faible de seulement 9 W, ce qui permet d'optimiser chaque watt lors des situations critiques. Sa recharge rapide en courant alternatif facilite la préparation aux pannes, atteignant 80 % de charge en environ deux heures. Pour faire face aux pannes prolongées, elle peut convertir efficacement l'énergie provenant de panneaux solaires, de générateurs à essence ou de l'alternateur d'un véhicule, grâce au chargeur BLUETTI Charger 2.

Une protection rapide par onduleur offrant un contrôle intelligent et facile

L'Elite 320 fonctionne comme une alimentation sans interruption (ASI) haute vitesse, offrant une tranquillité d'esprit au quotidien. En moins de 10 ms après une panne du réseau, elle bascule automatiquement sur l'alimentation par batterie afin de protéger les appareils sensibles, comme les systèmes de stockage, les routeurs et les ordinateurs de jeu. Elle permet également une gestion de l'énergie personnalisée par application, avec des fonctions telles que le mode veille, le réveil à distance et la minuterie programmable. La compatibilité avec les plateformes de maisons intelligentes, notamment Google Home, Amazon Alexa et Home Assistant, permet de créer davantage de scénarios d'alimentation automatisés, sans intervention manuelle.

L'Elite 320 sera disponible en janvier 2026.

À propos de BLUETTI

Fondée en 2009, BLUETTI est un chef de file technologique dans le domaine de l'énergie propre. L'entreprise se spécialise dans les stations d'énergie portables innovantes et les solutions d'alimentation de secours pour la maison en cas de panne d'électricité. Grâce à ses capacités internes en recherche et développement ainsi qu'en fabrication, et à un portefeuille de brevets en constante croissance, BLUETTI élève continuellement les standards de performance, de sécurité et de durabilité de l'industrie, au service de plus de 4 millions d'utilisateurs dans plus de 110 pays.

