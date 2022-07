AC200P - Le générateur solaire 2 kWh le plus populaire, maintenant au prix le plus bas jamais offert

Le générateur solaire AC200P de BLUETTI, qui est doté d'un onduleur AC à onde sinusoïdale pure d'une capacité de 2 000 Wh et d'une batterie LiFePO4, est le générateur solaire le plus économique maintenant offert à un prix qui n'a jamais été aussi bas.

Il alimente la plupart des appareils, du réfrigérateur domestique au climatiseur portable de 8 000 BTU, et peut être rechargé de zéro à sa pleine capacité en moins de 4 heures grâce à une alimentation solaire de 700 W uniquement.

AC200MAX - Une bête de puissance améliorée et polyvalente - Meilleur prix en 180 jours

Le générateur solaire AC200MAX peut prendre en charge jusqu'à deux batteries BLUETTI B230 (2 048 Wh chacune) ou B300 (3 072 Wh chacune), pour un total de 8 192 Wh.

Une borne d'entrée de charge de 1 300 W (900 W en énergie solaire + 400 W CA) permet de recharger complètement le AC200MAX en 2 heures.

De plus, il est offert avec une prise 30 A (prise pour VR) - NEMA TT-30 et une prise 12 V 30 A CC, spécialement conçue pour les amateurs de véhicule de loisir (VR), fourgonnettes et bateaux.

Station d'alimentation BLUETTI AC300 et batterie B300 - Alimentez tout ce qui est imaginable - Meilleur prix en 180 jours

La station d'alimentation AC300 n'a pas de batterie intégrée mais accepte une capacité de 12,288 Wh avec 4 batteries B300. Avec un BLUETTI Fusion Box Pro, utilisez 2 stations d'alimentation AC300 et 8 batteries B300 et obtenez 24,576 Wh : ce qui couvre les besoins de base de toute la famille pendant des JOURS en cas d'urgence ou de coupure de courant.

La charge solaire MPPT de 2 400 W permet de charger une batterie B300 en seulement 1,5 h. Puissance absorbée totale de 5 400 W (CA + énergie solaire) pour garantir que l'alimentation est toujours prête.

Outre le BLUETTI Prime Day , la grande vente d'été de BLUETTI se poursuivra jusqu'au 31 juillet. Cependant, le combo AC300+B300 est disponible du 11 au 19 juillet avant que le prix n'augmente.

Autres

EB3A 268 Wh, 600 W | Mini générateur solaire ; utilisez le code : EB3ANEWS pour bénéficier du prix pour les achats de première heure

EB55 537 Wh, 600 W | Générateur solaire portatif

EB70S 716 Wh, 800 W | Station d'alimentation portative

Batterie de prolongement : B230 LFP 2 048 Wh

AC300+B300+3*PV200 : 3 072 Wh, 3 000 W

À propos de BLUETTI

Forte de ses plus de dix ans d'expérience dans le secteur du stockage d'énergie, BLUETTI s'engage à construire les meilleures stations d'alimentation pour les explorateurs ou les personnes vivant dans des campeurs motorisés ou hors réseau.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.bluettipower.ca/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1856438/628.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1750429/Logo.jpg

SOURCE BLUETTI INC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tara Fu, +86-18322855735, [email protected]