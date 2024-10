PARIS, le 1er oct. 2024 /CNW/ - LVMH annonce avoir vendu Off-White LLC, la société propriétaire de la marque Off-White, à Bluestar Alliance, LLC, une société de gestion de marque basée à New York. Les modalités de la transaction ne sont pas divulguées. Fondée en 2012 par Virgil Abloh, Off-White est une marque internationale de vêtements de rue de luxe.

« Virgil était une pionnière de la création qui a eu une incidence profonde sur l'industrie mondiale de la mode et la communauté créative. L'acquisition de Off-White représente une occasion unique pour Bluestar Alliance d'honorer et de renforcer l'héritage durable de Virgil Abloh. Son approche visionnaire de la mode trouve un écho profond dans nos valeurs fondamentales. La capacité d'Abloh à fusionner la culture de la rue et la haute mode a jeté des bases solides qui cadrent avec notre vision de favoriser l'innovation tout en embrassant la diversité. L'acquisition de Off-White et la possibilité de fournir un investissement stratégique et de tirer parti de notre réseau mondial de ressources permettront de poursuivre l'élan culturel et créatif que Virgil a donné, un élan que Bluestar Alliance s'engage à poursuivre,, a déclaré Joey Gabbay, chef de la direction de Bluestar Alliance.

LVMH est fière de l'héritage que Off-White a bâti sous le leadership visionnaire de Virgil Abloh. Bluestar Alliance est le partenaire idéal pour transmettre cet héritage. Bluestar Alliance partage notre engagement à respecter l'intégrité créative, et nous sommes convaincus que, sous sa direction, Off-White continuera d'innover tout en respectant l'esprit et les valeurs de la marque.

À propos de Off-White a/s de Virgil Abloh™

Fondée en 2013, Off-BlackMC définit la zone grise entre le noir et le blanc comme une couleur. Sous le nom de marque, les collections de vêtements saisonniers pour hommes et femmes, les objets, les meubles et les publications articulent une vision culturelle actuelle. Les collections sont intégrées dans un arrière-plan récurrent, en mettant l'accent sur la création de vêtements qui ont une identité par conception. Avec un studio de design basé à Milan, en Italie, le label exploite l'histoire et le savoir-faire du pays, tout en offrant une perspective mondiale sur le design et les tendances. Avec une vision claire de l'union de la réalité de la façon dont les vêtements sont portés avec l'expression artistique de la haute mode, le directeur créatif et designer Virgil Abloh a exploré des concepts dans le domaine de la culture de la jeunesse dans le contexte contemporain.

À propos de LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est représenté dans les vins et spiritueux par un portefeuille de marques qui comprend Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambray, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedère, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d'Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps et Château Minuty. Sa division Fashion and Leather Goods comprend Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira et Vuarnet. LVMH est présente dans le secteur des parfums et des cosmétiques avec les parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty de Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. La division des montres et des bijoux de LVMH comprend Bulgari, Tiffany & Co., TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également active dans la vente au détail sélective ainsi que dans d'autres activités par l'intermédiaire de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et Cheval Blanc.

À propos de Bluestar Alliance, LLC

Fondée par Joseph Gabbay et Ralph Gindi en 2006, Bluestar Alliance possède, gère et commercialise un portefeuille de marques grand public couvrant de nombreux niveaux de distribution, en mettant fortement l'accent sur les grandes marques de détail. Les marques du portefeuille comprennent Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass et Limited Too.

