NEW YORK, 11 février 2025 /CNW/ - Bluestar Alliance LLC, une société de gestion de marque mondiale de premier plan, est heureuse d'annoncer l'acquisition de la marque de vêtements de rue de luxe Palm Angels®. L'acquisition de Palm Angels fait suite à l'acquisition récente de Off-White de LVMH par Bluestar Alliance, et souligne l'expansion continue de l'entreprise dans les secteurs des articles de rue haut de gamme et de la mode de luxe. L'ajout de Palm Angels renforce le portefeuille de marques emblématiques et émergentes de Bluestar, renforçant son leadership sur le marché des articles de rue de luxe.

Née en 2015, Palm Angels est rapidement devenue un leader mondial dans la combinaison de la mode de luxe et de la culture de rue. Connue pour son esthétique distinctive qui allie la culture américaine du patin à l'artisanat italien, la marque a gagné un auditoire fidèle et une influence importante dans le monde de la mode.

« Nous sommes ravis d'accueillir Palm Angels dans le portefeuille de la marque Bluestar Alliance, a déclaré Joey Gabbay, chef de la direction de Bluestar Alliance. La capacité unique de la marque à relier le monde des articles de rue et du luxe lui a permis de se démarquer dans l'industrie de la mode. Nous sommes déterminés à soutenir Palm Angels alors qu'elle continue d'évoluer, d'innover et d'étendre sa présence mondiale. Cette acquisition s'harmonise parfaitement avec la stratégie de Bluestar, qui consiste à faire croître des marques emblématiques ayant une forte pertinence culturelle et un attrait pour les consommateurs. »

Ralph Gindi, chef d'exploitation de Bluestar Alliance, a ajouté : « Palm Angels est une marque qui s'adresse directement aux pionniers de la culture : les créateurs de goût souterrains et les chefs de file de la mode qui façonnent l'avenir du style. Dans chaque communauté, il y a ceux qui établissent les tendances, les visionnaires qui guident l'évolution de la mode, et ces personnes portent des Palm Angels. « Alors que nous entamons ce nouveau chapitre passionnant, nous sommes fiers de rassembler les forces créatives du monde entier pour continuer à façonner l'avenir de la mode. »

« Palm Angels a façonné le carrefour entre le luxe et la culture de la rue.

Alors que nous entamons un nouveau chapitre, je m'éloigne avec confiance et je leur souhaite le plus grand succès possible », a déclaré Francesco Ragazzi.

À propos de Palm Angels :

Palm Angels a vu le jour en 2011 en tant que documentation photographique de la culture du patineur de Los Angeles par Francesco Ragazzi et a évolué vers l'habillement en 2015, devenant reconnu pour son approche contemporaine des significateurs culturels et son esprit rebelle. Palm Angels est devenue synonyme de vêtements de rue de luxe contemporains, attirant une base mondiale de passionnés de mode, de musiciens et de célébrités.

À propos de Bluestar Alliance, LLC :

Fondée par Joseph Gabbay et Ralph Gindi en 2006, Bluestar Alliance est une entreprise mondiale de gestion de marque qui possède, gère et commercialise un portefeuille de marques de mode, de style de vie et de consommation haut de gamme. Le portefeuille couvre un éventail de marques contemporaines et de luxe, avec des ventes au détail mondiales de plus de 9 milliards de dollars. Le réseau de partenaires nationaux et internationaux de Bluestar Alliance offre la possibilité de transformer des marques spécialisées et établies en marques mondiales axées sur le style de vie. L'entreprise gère un portefeuille de plus de 400 titulaires de licence et une plateforme de vente au détail de marque en croissance de plus de 500 magasins en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Asie, aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et en Inde.

