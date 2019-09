BlueCat dévoile de nouvelles capacités d'automatisation intelligente pour permettre l'automatisation rapide de services de réseau au sein d'environnements infonuagiques, hybrides et de centres de données.

BlueCat Gateway permet de réduire le risque d'erreurs et de pannes de réseau coûteuses, d'accélérer la prestation de services et les services d'infonuagique, et d'améliorer la performance opérationnelle.

TORONTO, 2019 27 septembre /CNW/ - BlueCat, l'entreprise à l'origine de la solution Adaptive DNS™, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle gamme de capacités accessibles gratuitement pour l'application BlueCat Gateway, la pierre angulaire de son écosystème d'automatisation intelligente. Alors que le rythme des opérations connaît une croissance exponentielle, BlueCat permet aux organisations de faire en sorte que leurs réseaux complexes soient programmables. Au cours de la dernière année, BlueCat a fait des investissements afin :

de faciliter l'intégration de BlueCat Gateway au sein d'écosystèmes technologiques clients plus vastes;

d'ajouter des centaines de ressources accessibles gratuitement dans son dépôt et sa bibliothèque de formation;

et sa bibliothèque de formation; de faciliter le partage de connaissances pour des milliers d'utilisateurs au sein de sa communauté BlueCat Labs.

Les équipes de développement et d'exploitation (DevOps) doivent être de plus en plus rapides en ce qui concerne l'évolutivité afin de répondre aux exigences opérationnelles. Parallèlement, de récents travaux de recherche menés par BlueCat et la société IDG révèlent que 66 % des gestionnaires de technologie de l'information ont indiqué avoir de la difficulté à appuyer les initiatives opérationnelles stratégiques en raison notamment de processus manuels liés aux infrastructures réseau. Cela crée un risque, car les réseaux d'entreprise sont poussés vers leurs seuils de complexité et parfois même au-delà de ceux-ci. Selon la firme Gartner et le Ponemon Institute, respectivement, les pannes réseau peuvent entraîner des coûts allant jusqu'à 540 000 $ l'heure et les atteintes à la sécurité des coûts moyens de 4 M$ chacune.

« L'automatisation efficace des services de réseau constitue dorénavant une condition clé de la réussite d'une organisation, a indiqué Andrew Wertkin, directeur de la stratégie de BlueCat, et BlueCat Gateway aide les organisations les plus ambitieuses à l'échelle mondiale à programmer leurs réseaux en vue d'atteindre cet objectif. »

Avec BlueCat Gateway, les organisations bénéficient d'une solution qui :

permet aux clients de créer des flux de travail automatisés personnalisés, libre-service, et ne nécessitant aucune intervention qui encapsulent la logique opérationnelle afin de réduire la complexité;

permet une intégration sans heurt à l'infrastructure existante au moyen d'une interface de programmation d'applications (API) ouverte et personnalisable;

offre une mise en œuvre plus fiable et flexible pouvant être échelonnée.

BlueCat Gateway : le fondement de l'automatisation intelligente de services de réseau

BlueCat Gateway permet aux utilisateurs d'automatiser leurs exigences opérationnelles essentielles à la mission dans des flux de travail DNS, DHCP et IPAM, et permet également une intégration rapide au sein d'écosystèmes plus vastes.

BlueCat Gateway est fondé sur Python, qui est devenu le langage standard pour l'automatisation de réseau. La solution permet aux clients d'exécuter rapidement des tâches répétitives et complexes au moyen d'un portail libre-service ou en tant que point terminal RESTful unique.

BlueCat Labs : Des outils d'automatisation offerts par la communauté au bout des doigts

Le contenu du dépôt de flux de travail BlueCat Labs a plus que doublé depuis l'an dernier grâce à la contribution des ingénieurs de BlueCat et des membres de la communauté. Avec BlueCat Gateway, les utilisateurs peuvent maintenant importer directement des dépôts afin de faciliter la transition entre les activités de développement de code, d'importation de données et d'exécution. Les utilisateurs peuvent maintenant également accélérer le déploiement de conteneurs à l'aide d'images contenant des flux de travail intégrés.

À l'heure actuelle, BlueCat Labs contient un large éventail d'applications, de flux de travail, d'utilitaires et de plugiciels que les clients peuvent appliquer dans tout type d'environnement. Ces ressources comprennent différentes capacités comme les suivantes :

gestion des adresses IP et de réseau;

apport rapide de changements aux enregistrements DNS;

prestation de services de réseau;

gestion de dispositifs Internet des objets;

configuration Anycast sur BlueCat Edge.

Le dépôt comprend aussi des flux de travail permettant l'intégration de tiers avec les partenaires technologiques de BlueCat, qui comprennent notamment Axonius, Cisco ACI, Cisco DNA, Cisco ISE, Kubernetes, OpenStack, Palo Alto, Rundeck, ServiceNow, SovLabs et Splunk.

À propos de BlueCat

BlueCat est l'entreprise à l'origine de la solution Adaptive DNS™. La mission de l'entreprise est d'aider les plus grandes entreprises du monde à tirer profit de la complexité de leur réseau, de la périphérie jusqu'au cœur de ceux-ci. Pour ce faire, BlueCat a réimaginé le DNS. Le résultat, Adaptive DNS™, est une ressource dynamique, ouverte, sécuritaire, échelonnable et automatisée permettant d'appuyer les initiatives de transformation numérique les plus complexes, comme l'adoption d'une solution de nuage hybride et le développement rapide d'applications. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.bluecatnetworks.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/354091/BlueCat_Logo.jpg

SOURCE BlueCat

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Dana Iskoldski, directrice des communications d'entreprise, diskoldski@bluecatnetworks.com, 647-222-1996, https://www.bluecatnetworks.com

Related Links

https://www.bluecatnetworks.com