Cloud Discovery & Visibility de BlueCat prend désormais en charge Microsoft Azure et offre ainsi aux équipes responsables de réseaux une source unique de données exactes sur le bilan d'utilisation d'enregistrements DNS et d'adresses IP de leurs organisations.

TORONTO, 5 août 2020 /CNW/ - BlueCat, la société derrière Adaptive DNSMC, permet aux équipes responsables de réseaux de respecter plus facilement les exigences relatives à la visibilité, à la conformité et à la résilience à mesure que l'adoption du nuage s'accélère. À la suite du dévoilement de Cloud Discovery & Visibility de BlueCat pour Amazon Web Services (AWS) plus tôt cette année, la société annonce aujourd'hui que l'application prend désormais en charge Microsoft Azure (Azure). La société prévoit également que, dans l'avenir, l'application prendra en charge la Google Cloud Platform (GCP).

Permettre la consultation en temps réel de données relatives à la consommation de ressources dans les différents environnements est un défi important pour les équipes responsables de réseaux. Comme les équipes responsables du développement et de l'infonuagique allouent indépendamment des ressources réseau pour les projets, l'incapacité de consulter de façon synchronisée les données pertinentes peut provoquer des conflits de données, des pannes ainsi que des incidents de sécurité et de conformité.

« Afin de favoriser l'automatisation nécessaire à la transformation numérique, il est essentiel que les équipes responsables de réseaux aient accès à une source centralisée de données exactes relatives à l'utilisation des réseaux et des adresses IP partout où des ordinateurs sont déployés », explique Andrew Wertkin, directeur de la stratégie de BlueCat, à propos de l'importance de cette version.

Cloud Discovery & Visibility de BlueCat permet aux équipes responsables de réseaux de trouver et de répertorier automatiquement les ressources dans AWS et Azure depuis sa plateforme de gestion de réseau. Cela améliore la visibilité de bout en bout dans les différents environnements, permet de réconcilier les adresses IP et les enregistrements DNS en temps voulu, accélère la mise à disposition d'applications et réduit les conflits de données ainsi que les pannes coûteuses.

La version comprend des fonctionnalités spécifiques à Azure, notamment :

Identifiants simplifiés pour Azure : le processus d'authentification des administrateurs a été amélioré afin de lancer plus rapidement des recherches, d'identifier les utilisateurs disponibles et de suivre les groupes de ressources dans Azure.

le processus d'authentification des administrateurs a été amélioré afin de lancer plus rapidement des recherches, d'identifier les utilisateurs disponibles et de suivre les groupes de ressources dans Azure. Détection automatique du chevauchement des espaces d'adressage VNET : le processus de recherche pour Azure détecte désormais automatiquement le chevauchement des espaces d'adressage VNET et partitionne dynamiquement les espaces d'adressage à l'aide d'Integrity de BlueCat.

le processus de recherche pour Azure détecte désormais automatiquement le chevauchement des espaces d'adressage VNET et partitionne dynamiquement les espaces d'adressage à l'aide d'Integrity de BlueCat. Détection dynamique des changements qui touchent l'équilibreur de charge d'Azure : la fonction de visibilité pour Azure détecte désormais l'ajout ou la suppression d'équilibreurs de charge d'Azure et de pools d'instance des équilibreurs de charge.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des fiches techniques décrivant l'offre de Cloud Discovery & Visibility de BlueCat, rendez‑vous à l'adresse suivante : https://bluecatnetworks.com/cloud-discovery-visibility/.

À propos de BlueCat

BlueCat est la société derrière Adaptive DNSMC. La société s'est fixé comme mission d'aider les plus grandes organisations du monde à tirer profit de la complexité de leur réseau, depuis sa périphérie jusqu'à son centre. Pour ce faire, BlueCat a repensé le DNS. Le résultat de ses efforts, l'Adaptive DNSMC, est une ressource dynamique, ouverte, sécurisée, évolutive et automatisée qui soutient les initiatives de transformation numérique les plus exigeantes, comme l'adoption du nuage hybride et le développement rapide d'applications. Pour en savoir plus, rendez‑vous sur www.bluecatnetworks.com.

