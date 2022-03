« À l'heure où les pays du monde entier cherchent à améliorer leur préparation au combat, la demande de services contractuels hautement spécialisés et abordables pour l'entraînement des JTAC ainsi que l'entraînement aérien avec adversaire (ADAIR) est en hausse. Nous sommes très fiers d'unir nos forces à celles de Blue Air, réunissant ainsi deux des prestataires de formation ADAIR et JTAC les plus compétents et les plus expérimentés au monde », a déclaré Paul Bouchard, PDG de Top Aces Holdings Inc.

« Le regroupement d'entreprises convient parfaitement, car Top Aces et Blue Air sont étroitement alignés dans la culture et la mission de leurs compagnies. Grâce à ce partenariat, nous sommes impatients d'approfondir notre relation avec nos clients et de démontrer la valeur d'une solution à guichet unique pour la formation la plus complète, réaliste et rentable disponible qu'il soit », a déclaré Russ Quinn, président de Top Aces Corp.

« En tant qu'expert mondial reconnu dans la formation JTAC, la combinaison d'entreprises de Blue Air avec Top Aces crée une solution clé en main unique et harmonisée pour ADAIR et au soutien aérien rapproché (CAS) au profit des clients du monde entier. Nous sommes ravis de continuer à offrir une expérience de formation de la plus haute qualité disponible aux combattants de nos clients », a déclaré James « Chef » Barlow, fondateur et PDG de Blue Air.

Blue Air et Top Aces Corp. continueront leurs activités à leurs sièges sociaux respectifs soit à Las Vegas au Nevada ainsi qu'à Mesa en Arizona et feront la gestion des opérations indépendamment tout en conservant leur entité corporative. Les clients peuvent s'attendre à recevoir la même qualité de service tout en ayant accès à une gamme complète de capacités de formation avancées qui amélioreront la préparation de leurs forces armées.

Conseiller

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. KippsDeSanto & Co. a représenté Blue Air dans cette transaction.

À propos de Top Aces

Avec près de 100 000 heures de vol sans accident, Top Aces Holdings Inc. et ses filiales fournissent des technologies et des formations avancées d'entraînement avec adversaire (ADAIR), la défense aérienne et le contrôleur interarmées de la finale de l'attaque (JTAC) aux principales forces aériennes du monde. La société possède la plus importante flotte d'appareils de chasse opérationnels et est le seul propriétaire-exploitant du F-16 AAF. L'entraînement essentiel aux missions proposées par Top Aces améliore le degré de préparation opérationnelle des forces militaires en offrant une expérience réelle, tout en prolongeant la durée de vie de la flotte de ses clients, et ce en générant des économies de coûts importants.

Pour plus d'informations, consultez le site www.topaces.us.

À propos de Blue Air Training

Blue Air Training (Blue Air) est l'un des principaux prestataires de formations au soutien aérien rapproché (CAS) pour les contrôleurs d'attaque terminale interarmées (JTAC) américains et étrangers. Blue Air propose une gamme complète de services de formation JTAC répondant aux exigences de formation CAS et assurant la préparation au combat aérien. Ses pilotes-instructeurs CAS militaires expérimentés dispensent des services d'entraînement personnalisés conçus en collaboration avec chaque client, incluant entre autres la planification de la mission, le soutien logistique, la simulation, l'instruction sur la plate-forme, le contrôle des armes réelles/à air sec, le contrôle jour/nuit, le contrôle laser, des scénarios reproduisant l'utilisation de multiples ressources et la réunion-bilan « debriefing » de la mission. Pionnier sur le marché des formations CAS pour les JTAC, Blue Air s'est forgé une réputation exceptionnelle en cultivant des relations durables avec des clients tels que l'US Air Force, la Garde nationale aérienne des États-Unis et les contrôleurs d'attaque terminale des opérations spéciales, grâce à ses services de formation de première qualité. S'appuyant sur sa flotte de turbopropulseurs, de jets et sur son équipe de pilotes de combat, d'opérateurs spéciaux ainsi que de membres des opérations chevronnés, la société dirige des exercices réalistes et d'un excellent rapport qualité/prix, entretenant ainsi sa position de partenaire très recherché dans le secteur.

Pour plus d'informations, consultez le site www.BlueAirTraining.com.

SOURCE Top Aces

