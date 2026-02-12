MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Bloomridge complète l'intégration de RMB Gestion de patrimoine à sa plateforme d'investissement et de conseil.

Fondée il y a plus de vingt ans, RMB Gestion de patrimoine a accompagné des client•es dans leurs décisions financières et patrimoniales sur le long terme. Cette intégration réunit les relations de confiance établies par RMB et le cadre d'investissement et de gouvernance de Bloomridge.

« Reflétant la volonté d'offrir aux client•es un accompagnement de première qualité, cette intégration s'inscrit dans la continuité et la consolidation de notre approche institutionnelle fondée sur la transparence et le service », affirme Nicholas Lebuis, président.

Dans le cadre de cette intégration, Robert Bastarache se joint à Bloomridge à titre d'associé et gestionnaire de portefeuille. Il continuera d'accompagner les client•es tout en contribuant aux travaux de revue de portefeuille, d'analyse et de réflexion stratégique au sein de Bloomridge.

À propos de Bloomridge

Bloomridge est une société de gestion d'investissements et de conseil. Ses activités portent sur la structuration et le suivi du capital dans le temps. bloomridge.com

