AUSTIN, Texas, 16 octobre 2025 /CNW/ - Bloom Nutrition, l'une des marques de bien-être dont la croissance est la plus rapide de la décennie, est fière d'annoncer ses débuts internationaux au sein du secteur de la vente au détail au Canada. À compter d'aujourd'hui, la poudre Greens & Superfoods la plus vendue de Bloom sera disponible dans la majorité des magasins Walmart partout au Canada, ce qui marque une étape importante dans la mission de la marque de rendre accessibles les produits essentiels pour le plaisir et le bien-être fonctionnel dans le monde entier.

Bloom Nutrition étend ses activités au Canada avec le lancement de Walmart

Cette expansion marque un nouveau chapitre pour Bloom, s'appuyant sur une vague de croissance explosive alimentée par la demande communautaire et l'élan viral en ligne. Depuis sa fondation, Bloom est passée d'une jeune entreprise en démarrage à un leader de catégorie. Son supplément phare Greens & Superfoods est maintenant la poudre de verdure la plus en demande aux États-Unis, disponible en ligne et chez tous les grands détaillants, avec plus de 12 milliards de vues sur TikTok, Instagram et YouTube, et étend maintenant sa portée au Canada.

« Notre communauté au Canada demande à trouver Bloom dans ses magasins depuis longtemps, et nous sommes très heureux de le faire enfin, a déclaré Mari Llewellyn, cofondatrice de Bloom Nutrition. « Apporter notre poudre Greens & Superfoods dans les magasins Walmart au Canada signifie que nous pouvons partager le produit qui a tout lancé et aider encore plus de gens à atteindre leur plein potentiel. »

Depuis qu'elle est devenue virale sur TikTok en 2021, Bloom Greens & Superfoods Powder est devenue un phénomène culturel, salué pour son goût craquant et ses avantages puissants. Plus qu'une simple boisson verte, Bloom Greens est une boisson essentielle au bien-être quotidien, remplie de plus de 30 ingrédients de haute qualité, y compris des superaliments biologiques, des prébiotiques, des probiotiques, des enzymes digestives, des adaptagènes et des antioxydants, qui travaillent tous ensemble pour soutenir la santé intestinale, réduire les ballonnements et stimuler l'énergie.

« Notre poudre Greens & Superfoods a été une pierre angulaire de la croissance et du succès de la vente au détail de Bloom, a déclaré Joel Contartese, directeur du marketing international chez Bloom Nutrition. « L'expansion au Canada représente une étape importante pour apporter notre approche moderne du bien-être à de nouveaux marchés et renforcer la présence de Bloom à l'échelle mondiale. »

Dans le cadre du lancement au Canada, trois saveurs préférées des amateurs - Kiwi aux fraises, Mangue et Berry - seront offertes dans plus de 300 magasins Walmart. Chacune est sans produits laitiers, sans gluten, sans OGM, sans sucre, sans cétone et à base de plantes, offrant une expérience rafraîchissante et facile à boire qui convient à presque tous les modes de vie.

Ce déploiement canadien renforce la place de Bloom en tant que voix de premier plan en matière de bien-être moderne. Avec une présence commerciale en croissance rapide, une influence numérique inégalée et une communauté mondiale passionnée, Bloom donne le ton pour la prochaine ère de santé et de bien-être en Amérique du Nord et ailleurs.

Bloom Greens & Superfoods Powder est maintenant disponible dans les magasins Walmart du Canada et en ligne. Pour trouver un magasin près de chez vous ou pour magasiner en ligne, visitez walmart.ca. Pour en savoir plus, visitez bloomnu.com et suivez @bloomsupps sur Instagram et @bloomnu sur TikTok.

À propos de Bloom Nutrition

Bloom Nutrition a pour mission d'aider tout le monde à s'épanouir pleinement grâce à des suppléments de santé de haute qualité réinventés avec goût et fonction. Après avoir atteint le fond du baril mentalement et physiquement, la cofondatrice Mari Llewellyn s'est tournée vers le conditionnement physique, perdant plus de 90 livres et transformant sa vie avec l'aide de son mari actuel, Greg LaVecchia. Elle était inspirée à aider les autres à faire de même, et c'est dans cet état d'esprit que Mme Bloom est née. Fondée en 2019, Bloom redéfinit l'espace de santé et de bien-être avec des suppléments faciles à utiliser conçus pour donner à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fleurir.

La croissance rapide de Bloom comprend des expansions réussies de produits, comme les peptides Colostrum & Collagen, qui se sont vendus en quatre semaines, et les boissons énergisantes Sparkling, qui sont devenues une entreprise à huit chiffres en seulement six mois. L'approche communautaire et l'image de marque accessible de Bloom ont attiré un auditoire fidèle de la génération Z et des milléniaux partout au pays. Pour en savoir plus, consultez le site bloomnu.com.

