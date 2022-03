ORGANISATION DE L'ARMOIRE SOUS L'ÉVIER Dites adieu au désordre sous l'évier avec le nouveau système d'organisation de l'espace de rangement sous l'évier, appelé BOTTON II , qui vise à organiser une fois pour toutes le recyclage et les produits de nettoyage. Le BOTTON ll est conçu pour parfaitement s'insérer dans l'armoire sous l'évier. Il comporte deux bacs amovibles de quatre USG (15 litres) munis de poignées et une tablette qui augmente la surface de rangement. Très utilisée, mais trop souvent négligée, l'armoire d'évier comporte un grand potentiel d'optimisation des tâches réalisées en cuisine, notamment en plaçant les articles et produits utilisés au quotidien à portée de main, mais hors de la vue. Réorganisez votre espace de rangement sous l'évier avec le BOTTON II; il apportera la touche finale à votre BLANCO UNIT. D'une largeur de 10 po, par une profondeur de 19 po et d'une hauteur de 15-¾ po, le BOTTON II s'installe aisément sur la base de l'armoire avec seulement quatre vis.

GRILLE PLIABLE

L'impressionnante liste d'accessoires intelligents de BLANCO s'élargit avec l'ajout d'une grille pliable. Cette grille d'évier multifonction est conçue pour optimiser l'utilisation de l'espace du comptoir. Par exemple, on peut l'utiliser comme égouttoir pour rincer les légumes, sécher la vaisselle, protéger le comptoir des plats chauds ou étendre sa surface de travail pour mieux préparer les repas. Ses possibilités d'utilisation étant multiples, cette grille s'impose comme un incontournable à la cuisine. La grille pliable se compose de tiges en acier inoxydable de haute qualité reliées par des bandes flexibles antidérapantes en silicone lui procurant une grande stabilité. Entre deux utilisations, il suffit de la replier et de la ranger sur la paroi de l'évier ou dans une armoire de cuisine. La grille pliable à une longueur de 18-1/8 po et une largeur de 17-5/16 po; elle se glisse aisément dans la plupart des éviers BLANCO.

NOUVEAUX FINIS DE ROBINETS

Noir mat

Faites preuve d'audace avec le noir mat! Que vous soyez à la recherche d'une touche de contraste dans une cuisine blanche ou d'un éclat au-dessus de comptoirs sombres, le fini noir mat se veut polyvalent et se marie à une grande variété de styles et couleurs de cuisine. Le fini noir mat de BLANCO agrémentera les collections de robinets EMPRESSA, RIVANA, ATURA, CATRIS et CATRIS Flexo, ainsi que les distributeurs de savon EMPRESSA, RIVANA et LATO. N'hésitez pas à opter pour un robinet semi-pro RIVANA au fini noir mat, pour compléter votre BLANCO UNIT semi-pro, digne des cuisines des plus grands chefs.

Or satiné

Ajoutez de la prestance à votre cuisine en optant pour le nouveau fini du robinet or satiné de BLANCO. Contrairement aux robinets aux tons profonds en laiton ou en bronze, l'or satiné est reçu avec enthousiasme pour sa teinte douce et moderne. Ce fini brossé se distingue par ses détails délicats et sa texture subtile rayonnant le luxe, tout en s'agençant aisément aux surfaces métalliques que l'on retrouve en cuisine. Le fini Or satiné sera intégré aux collections de robinets de cuisine EMPRESSA, RIVANA et LINUS, ainsi qu'aux distributeurs de savon EMPRESSA, RIVANA, TORRE et LATO. Si vous optez pour un BLANCO UNIT d'inspiration campagnarde, la collection de robinets EMPRESSA au fini or satiné apportera une touche d'élégance antique que les amateurs de design traditionnel adoreront.

Au sujet de Blanco

BLANCO transforme les corvées de cuisine en petits moments de joie. BLANCO se positionne en tant que marque haut de gamme qui offre des stations d'eau bien pensées pour les cuisines résidentielles. Au coeur de la cuisine, on retrouve le BLANCO UNIT, qui facilite les trois principales actions réalisées en cuisine: « Boire, préparer, nettoyer » et qui peut se composer d'une multitude de combinaisons d'éviers et robinets de première qualité, ainsi que d'ingénieux accessoires et systèmes de rangement. Grâce à notre vaste sélection de produits et de modèles, offerts en une variété de couleurs et de matériaux, tous les amateurs de cuisine ont la possibilité d'aisément composer le BLANCO UNIT qui convient à tous leurs besoins.

Fondée il y a plus de 95 ans, notre entreprise s'est forgée à l'échelle internationale une solide réputation de marque offrant des stations d'eau haut de gamme pour la cuisine. Exploitant des filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, en collaboration avec de nombreux partenaires de tous les horizons, BLANCO est présente dans une centaine de pays partout dans le monde et offre une sélection complète de produits parfaitement adaptés aux besoins des consommateurs. Notre siège social est sis en Allemagne, alors que nos principales usines desservant le marché nord-américain sont installées dans le sud-ouest de l'Allemagne et au Canada.

Fondée en 1925 par Heinrich Blanc, BLANCO est une propriété de la fiducie familiale Blanc & Fischer. BLANCO America et BLANCO Canada desservent fièrement le marché nord-américain depuis plus de 30 ans. BLANCO.com

